İhlas Haber Ajansı

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Yerli otomobil TOGG'da ilk batarya üretildi

Yerli otomobil TOGG’da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Yerli otomobil TOGG'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Gebze'de bulunan merkezde ilk prototip batarya üretildi.


29 Ekim'de banttan ineceği duyurulan yerli otomobil TOGG'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Gebze'de bulunan Batarya Geliştirme Merkezi'nde ilk prototip bataryanın üretildiği ve testlerinin başarıyla gerçekleştirildiği duyuruldu. TOGG'un bataryalarını üretecek firmanın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ‘‘Elektrikli araçlar başta olmak üzere farklı kullanım alanlarına yönelik geliştirme faaliyetlerine başladığımız Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezimizde ilk prototip bataryamızın üretim ve testlerini başarıyla tamamladık'' ifadelerine yer verildi.


Yerli otomobil'de bataryalar TOGG ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro) tarafından üretilecek.

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