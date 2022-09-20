Yerli televizyonlu davlumbaz dünya pazarında

Türkiye'nin beyaz eşya sektörünün dünya pazarında kat ettiği yola destek sağlayacak alternatif ürünler piyasada yerini almaya devam ediyor. Bu anlamda Türk firması tarafından geliştirilen ve patenti alınan televizyonlu davlumbaz da dünya piyasasının beğenisine sunuldu.

Türkiye'nin beyaz eşya sektörünün dünya pazarındaki yeri gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Türk firmalar tarafından üretilen yerli ve milli ürünlerin, teknolojiyi takip eden, tüketici ihtiyaçlarına uygun ve kaliteli olması uluslararası pazarda ön plana çıkmasını sağlıyor. Bu anlamda mutfakta yemek yaparken bir şeyler izlemek ve internete bağlanmak isteyenler için dünyada ilk kez Türkiye'de üretilen televizyonlu davlumbaz havalandırma sektöründe dikkatleri üzerine çekti. Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarında katılımcıların beğenisine sunulan ve mutfakta vakit geçiren herkese hitap eden ürün aynı zamanda uluslararası pazarda da yerini aldı.

Hem akıllı televizyon hem davlumbaz

Dünyanın bilinen birçok beyaz eşya markasına doğrudan üretim yapan HİBSAN Havalandırma firmasının sahibi Hikmet Tunceli, özellikle yemek yaparken ve yerken küçük mutfaklara çözüm olması için böyle bir ürün geliştirmeyi düşündüklerini, dünyada daha önce üretilmediği için de patentinin alındığını belirterek “Biz zaten 40 yıldır bu sektörde kalitemizi ispatladık, halihazırda 95 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz ve bu sayı her sene artıyor. Fakat hem teknolojiye ayak uydurmak hem de tüketici ihtiyaçlarına cevap vermek için ürünlerimizi devamlı olarak geliştirmekteyiz. Biz de özellikle mutfakta zaman geçirmek zorunda olan, yemek yaparken ya da yerken bir şeyler izlemeyi seven, ya da internetten yapacak olduğu yemeğin tarifini küçük telefon ekranlarından değil de televizyondan bakmak isteyenler için böyle bir ürün düşündük. Dünyada bir ilk ve teknolojiye uyumlu olarak da televizyonu akıllı olarak tasarladık. Televizyonda Wifi bağlantısı, USB girişi ve diğer tüm imkanlar mevcut. Ürünü birbirinin çalışma sisteminden, oluşabilecek olan buhardan ve yağdan da etkilenmeyecek şekilde tasarladık. Davlumbazın çekim gücünü de çok sessiz bir şekilde çalışan motorumuza rağmen en güçlü hale getirdik. Şu anda hem yurt içinden hem de yurtdışından çok fazla beğeni alıyor. Umarım adımızı duyurma noktasında başarılarımız devam eder” şeklinde konuştu.

Sektörde her geçen yıl daha fazla kazanım sağladıklarını ifade eden Hikmet Tunceli, “Sadece yurtiçinde değil yurtdışında da ankastre alanında lider onlarca markaya doğrudan üretim gerçekleştiriyoruz, ürünlerimizin kalitesinin ve farkının ortaya koyulmasından yanayız.” dedi.

“Dünya pazarı için kendi içimizde değil yurtdışı rakiplerimizle rekabet etmeliyiz”

HİBSAN İhracat Genel Müdürü Fatih Kotanoğlu ise Türkiye'deki firmaların birbirleri ile değil dünyadaki rakipleriyle rekabet etmesi gerektiğini hatırlatarak Türk beyaz eşya sektörü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Fatih Kotanoğlu, “Türkiye'nin beyaz eşya sektörü dünyada çok önemli bir yere sahip. Eskiden bu işin lideri İtalya idi ama Türkiye özellikle pişirici, havalandırma, ankastre sektörlerinde çok önemli bir yere geldi. Burada bütün firmalarımızın payı var. Türk firmaları daha çok dünyadaki rakipleriyle rekabet etmesi ve kendi içinde rekabeti bırakması gerekiyor. Çünkü biz hepimizi bu ülkenin katma değerli üreticileriyiz. Dünyada baktığınızda Türk ürünlerinin kilogram olarak fiyatları çok düşük, bunları arttırmamız lazım. Markalarımızı geliştirmemiz gerekiyor” dedi.

“Rusya, Türkiye için potansiyel büyük Pazar”

Rusya pazarının da özellikle son zamanlarda beyaz eşya sektörü olarak değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Kotanoğlu, “Rusya'yı Ukrayna krizinden sonra Türkiye için çok büyük bir potansiyel olarak görüyoruz. Çünkü Avrupa'da ambargolar var. Hatta birçok Avrupalı marka Rusya'dan çekildiği için Rusya'da daha aktif rol almalıyız. Savaşa rağmen ekonomik anlamda hala iyi durumdalar. Tüm dünyada bu sene ihracat satışlar düştü. Bütün üreticiler iyi ve devamlı siparişler arıyor. Biz de yakın ve potansiyeli olan ülkelere uygulayacak olduğumuz stratejilerle sektörü desteklemeliyiz. Ortaya çıkardığımız alternatif ürünlerle Türkiye'nin en önemli havalandırma firmalarından biri olacağımızı düşünüyorum. Dünyaya ismimizi daha çok duyuracağımız yatırımlar yapıyoruz” şeklinde konuştu.