Yerli turistin yurt içi seyahat harcamaları yüzde 100 arttı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 100,4 artarak 12 milyar 184 milyon 330 bin TL olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı ilk çeyrek Hanehalkı Yurt İçi Turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,1 artarak 8 milyon 813 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 67 milyon 581 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,7 gece oldu.

Seyahate çıkanlar, 12 milyar 184 milyon 330 bin TL harcadı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 100,4 artarak 12 milyar 184 milyon 330 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 94,5'ini 11 milyar 518 milyon 703 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 5,5'ini ise 665 milyon 626 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 1 383 TL oldu.

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 33,7 ile ulaştırma harcamaları, yüzde 29,8 ile yeme ve içme harcamaları ve yüzde 11,1 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise ulaştırma harcamalarında yüzde 125,4, yeme ve içme harcamalarında yüzde 109,8 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 132,9'luk artış görüldü.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 65,1 ile ilk sırada yer aldı

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 18,5 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 6,3 ile "sağlık" yer aldı.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 51 milyon 557 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 7 milyon 216 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 4 milyon 578 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.