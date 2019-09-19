Yerli ve elektrikli otomobil TEKNOFEST'te görücüye çıktı

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST'te görücüye çıkan yerli ve elektrikli otomobil Gen TM-480 ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. Sadece bataryası yurt dışından getirilen araç tek şarjla 400 kilometre yol yapabiliyor.

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan ve pek çok yeni ürünün sergilendiği TEKNOFEST'te görücüye çıkan yerli ve elektrikli otomobil Gen TM-480 katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Ziyaretçi akınına uğrayan aracı vatandaşlar yakından inceleyip bilgi aldı. Tüm parçaları Türkiye'de üretilen ve sadece prototip için bataryası yurt dışından gelmiş olan otomobil tek şarjla 400 kilometre yol yapabiliyor. Hızlı şarj ile 1 saatin altında şarj olan aracın sadece motoru ve elektronik aksamları değil şasi ve kaportası da özgün bir şekilde üretildi. Otomobilin 2021 yılında fabrikasyon ve üretim sürecine başlaması hedefleniyor.

"İnsanlara aracımızı seve seve anlatıyoruz"

Gençleri bu konuya sevk ve teşvik etmekten dolayı gururlandıklarını dile getiren Gen Otomobil Ar-Ge Direktörü Nail Güzel, "Bugün burada geliştirmiş olduğumuz elektrikli aracımızı tanıtıyoruz. Otomobilimiz tek şarjla 400 kilometre menzil yapabiliyor. Aracın motoru, yazılımları ve elektronik komponentleri tamamen yerli imkanlarla geliştirildi. Bunun dışında aracın şasisi ve kaportası herhangi bir araçtan devşirme ya da platformunun satın alınması ile değil; tamamen bizim kendi özgün tasarımlarımız sonucunda ortaya çıkmış bir tasarım. Evinizin elektriği ile şarj ederseniz 12 saatte, hızlı şarj sistemleri kullanarak 1 saatin altında dahi şarj edebiliyorsunuz. Motor aslında daha yüksek bir güce sahipken daha verimli olması için biz 100 kw gücünde sınırlandırdık. TEKNOFEST'te de geçtiğimiz Salı gününden beri devam ediyoruz. İnsanların ilgisi çok yoğun. Çok mutluyuz. İnsanlara aracımızı seve seve anlatıyoruz. Özellikle genç arkadaşlarımızı bu konuya sevk ve teşvik etmek bizi çok gururlandırıyor “ diye konuştu.

"2021 yılında fabrikasyon ve üretim sürecine başlamayı umut ediyoruz"

Seri üretiminin Türkiye sınırları içerisinde yapmak istediklerini belirten Güzel, “ Seri üretim henüz yok. Bu bir prototip ürün. Bunu seri üretime dönük şekilde tasarımını yaptık. Her parçası ayrı ayrı kalıplanabilir ve farklı yerlerde dağınık bir şekilde üretilip tekrardan montajı da yapılabilir şekilde tasarlandı. Seri üretim için sadece gerekli bürokratik ve yatırım işlemlerin gerçekleşmesi gerekiyor. Üretiminin Türkiye sınırları içerisinde yapılmasını istiyoruz. 2021 yılında fabrikasyon ve üretim sürecine başlamayı umut ediyoruz “ dedi.

"Gerçekten uğraşılmış, emek verilmiş"

Otomobili çok beğendiklerini ve gurur duyduklarını ifade eden Zekeriya Işık, “Gurur duyduk. Beğendik. Görünüşü ve dizaynı güzel. Gerçekten uğraşılmış, emek verilmiş. Tebrik ediyoruz. Geliştirilebileceğini de düşünüyoruz. Konuştuğumuz arkadaşlarımız fren sisteminden, geri dönüşüm yaparak yine bir elektrik elde etme yoluna gitmişler. Bu da gayet güzel. Daha da geliştireceklerini düşünüyorum. Başarılar diliyorum“ şeklinde konuştu.

"Seri üretime geçerse inşallah alacağız"

Yerli ve elektrikli otomobillerin olmasını istediğini vurgulayan Volkan Ada, “Yerli arabayı da gördük. Arkadaşımız anlattı bize. Tek şarjla 400 kilometre mesafesi varmış. Hızlı şarjla 45 dakikada, normal elektrikli şarjla da 13 saatte şarj ediliyormuş. Araç gayet güzel, beğendik. Bu ilk prototip. Seri üretimi bekliyorlarmış. Seri üretime geçerse inşallah alacağız. Yerli ve elektrikli otomobilimizin olmasını tabi ki isteriz. En azından dışa bağımlılık azalmış olur. Dışarıdan gelen otomobiller çok pahalı. Elektrikli otomobillerin vergileri daha düşük oluyor. O yüzden teşvik ediyor “ dedi.