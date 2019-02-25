Yeşil alan ve çatılardaki beyaz örtü havadan görüntülendi

İstanbul'da yollardaki karalar erirken yeşil alanlarda beyaz örtünün etkisi sürüyor. Yol kenarlarındaki karların ve çatılardaki karlar havadan çekilen görüntülerle beyazlığını koruduğu görüldü.

İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışı kentin birçok noktasını beyaza bürümüştü. Dün gece saatlerinde yağan yağmurla kent genelindeki karalar birçok kısmı erirken yol kenarlarındaki yeşil alanlarda ise karların kaldığı görüldü.

Yeşil alanlarda ve çatılarda kalan karlar havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde trafiğin akıcı olduğu yollarda karların tamamen eridiği görülürken yeşil alanlarda ise beyaz örtünün devam ettiği görüldü.