Yeşil Kartal için çalışmalar meyvelerini veriyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in seçim döneminde üzerinde özellikle durduğu “yeşil odaklı, çevreci, yaşanabilir bir kent” oluşturma amacını taşıyan çalışmalar meyvelerini veriyor. Kartal'da son 1 yılda yeşil alan miktarı 26 bin 319 metrekare artarken, kentin parklarının sayısı 174'e ulaştı.

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda Komşuluk ve Dayanışma Parkı Projesi, Kartal Eski Stad Yanı Park Projesi, Fatih Boylan Parkı Projesi, Çamlık Şehitler Camii Peyzaj Düzenleme Projesi, Kartal Baba Alt Geçit Yanı Dinlenme Alanı Projesi, Çamlık Sokak Yanı Park Projesi, Anadolu Caddesi Yanı Park Projesi, Kumlar Caddesi Yanı Park Projesi, Nilay Sokak Yanı Park Projesi, Halitpaşa Caddesi Yanı Park Projesi, Temizlik İşleri Personel Alanı Projesi, Erkılıç Caddesi (Fazilet Bahçesi) Projesi tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı. Yeni açılan parklarla birlikte ilçedeki park sayısı 174'e yükseldi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ilçe geneline yaydığı yoğun çalışmalar neticesinde var olan 8 parkın duvarları, zeminleri, yürüyüş parkurları, mobilyaları, çocuk oyun grupları ve oturma alanlarında eksik malzeme ihtiyacı karşılandı, aydınlatma, sulama sistemleri, çöp kutusu montajları, kum, toprak, mıcır ve çim serimi, parke, bordür yapımı, ağaç budama, fidan dikimi yapılarak, var olan ve yıpranan malzemelerde/alanlarda yenileme çalışmaları yapıldı. Parkların fiziki çevresi düzenlenerek, peyzaj çalışmaları ile de yeşil alanları artırıldı. Çalışmaların yapıldığı Şehit Mustafa Piroğlu Parkı, Ihlamur Parkı, Şehit Musa Saç Parkı, Turgut Kadız Parkı, Soğanlık YKYM Gazanfer Özcan Parkı, Yürekkayalar Parkı ve Atatürk Parkı yemyeşil ve modern görünümlerine kavuşarak Kartallı vatandaşların kullanımına sunuldu.