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Ye?il sahalar?n y?ld?zlar?ndan l?semili ?ocuklar i?in iki ton iyilik

L?semili ?ocuklar i?in ye?il sahalardan destek ya?d?.

Gelirini l?semili ?ocuklar yarar?na kullanmak ?zere Seferihisar'da kurulan L?sev Mandalina Bah?eleri'nin ilk mahsulleri, futbol d?nyas?n?n y?ld?zlar? taraf?ndan sat?n al?nd?.


Milli Tak?m ve Medipol Ba?ak?ehir'in deneyimli oyuncusu Mehmet Topal'?n yan? s?ra Galatasaray'da forma giyen Fernando Muslera, Be?ikta?'ta forma giyen Burak Y?lmaz, Premier League ekiplerinden Leicester City'de forma giyen ?a?lar S?y?nc?, Be?ikta?'ta forma giyen Mehmet Umut Nayir ve Milan'da forma giyen Hakan ?alhano?lu ilk mahs?l mandalinalar?n t?m?n? sat?n ald?.


Futbol d?nyas?n?n yan? s?ra Batur Alt?parmak, Ebru Erba?, G?k?e S?rmeli, ?ayna Kaynar, Song?l Durur Zevzir, Mert Nay?r ve ?zlem Dolu gibi isimler de ?r?n sat?n ald?. T?m bu isimler, sat?n ald?klar? mandalinalar?, huzurevi, okul, hastane, sevgi evi ve down cafe gibi farkl? kurumlara da??tt?.


Futbolculara te?ekk?r eden L?sev Marmara B?lge Koordinat?r? Zuhal ?n, ?Destekte bulunan ba?ta y?ld?z futbolcular olmak ?zere, t?m isimlere te?ekk?r ederim. ?la?s?z, gazs?z, kimyasal katk?s?z, parafinsiz do?al mandalinalar?n herkese ?ifa da??tmas?n? dilerim? dedi.

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