Yeşilay'dan sigara bağımlılığına dikkat çekmek için Astronot kıyafetli tanıtım

Yeşilay toplumda artan sigara bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla 9 Şubat ‘Sigara Bırakma Günü' etkinliği kapsamında ilginç bir projeye imza attı. Sigara bağımlılığına ve pasif içiciliğe dikkat çekmek için Astranot kıyafeti giyen bir adam, toplu taşıma araçlarında dolaştı. Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık “Nefes alma alanlarının azaldığını ayrıca tütün kullanımıyla bir başkasının hava sahasına girdiğimizi, bir başkasının hakkına girdiğimizi, bir başkasının yaşam hakkına müdahil olduğumuzu gösterebilmek için bir proje gerçekleştirdik” dedi.

Alkollü içki, uyuşturucu, sigara ve konulu alışkanlıklar üstüne yapılan çalışmalarına her gün bir yenisini ekleyen Yeşilay ilginç bir projeye imza attı. Daha önce bu konuda ‘Yeşil Dedektör' uygulaması ve bir internet sitesi üzerinden sigara bağımlılığını azaltmaya yönelik çalışmalar yürüten kurum sefer de 9 Şubat ‘Dünya Sigara Bırakma Günü' için anlamlı bir projeye imza attı. Temiz hava sahasının önemine ve topum içinde birçok kişinin maruz kaldığı pasif içicilik konusuna göndermelerde bulunmak amacıyla İstanbul'un farklı noktalarında toplu taşıma aracına binen bir Astronot kıyafetli bir kişi bu duruma dikkat çekmeye çalıştı.

“Yeşil Dedektör'ü bu zamana kadar 250 bin kişi indirdi”

Yapılan düzenleme ve çalışmalarla ilgili bilgi veren Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, “Yeşilay aynı anda bütün bağımlılıklarla mücadele eden bir dernek ve bu bağımlılıkların başında da sigara geliyor. Bu yüzden sigarayla mücadele bizim en önemli çalışma alanlarımızdan birisi. Bu alanda yapılan çalışmaların başında ‘Yeşil Dedektör' uygulaması. Sağlık Bakanlığıyla birlikte yürüttüğümüz bir proje. Kapalı alanlarda tütün kullanımının ihlal edildiği durumlarda şikayetlerin yapılacağı bir uygulama geliştirdik. Şu ana kadar 250 bin kişi tarafından indirildi 100 bin civarında şikayet aldık. Yapılan şikayetlerin hepsi Sağlık Bakanlığına gidiyor oradaki yetkililer de gerekli kontrolleri gerçekleştiriyorlar. Bundan başka ‘bırakabilirsin.org' sitemiz var burada daha önce geliştirdiğimiz kamu spotları yaptık ayrıca sitemizde insanlara yol gösterecek bir siteyi de oluşturmuş olduk. Son olarak da 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü için oluşturduğumuz Astronotlu viral filmimiz var onun mesajını o gün vereceğiz” dedi.

“Astronot kıyafetli film pasif içicilerin söz söyleme hakkının olduğunu göstermek adına ilgi çekici”

Pasif İçiciliğe dikkat çekmek ve nefes alma sahasının önemi vurgu yapmak amacıyla Astronotlu adam filminin çekildiğini belirten Sultan Işık, “Sigara içen kişiler çoğu zaman kendime zarar veriyorum şeklinde olur fakat bağımlılık alanlarından biri olan tütünün en az sizin kadar çevrenizdekilere de zarar veriyor olması. Dolayısıyla pasif içicilerde aktif içiciler kadar zarar görüyor. Nefes alma alanlarının azaldığını ayrıca tütün kullanımıyla bir başkasının hava sahasına girdiğimizi, bir başkasının hakkına girdiğimizi, bir başkasının yaşam hakkına müdahil olduğumuzu gösterebilmek için bir proje gerçekleştirdik. Özellikle İETT durakları, Metrobüs duraklarında tütün kullanımı yasakken bu yasağın çok kolay deliniyor olduğunu yeniden ortaya çıkartabilmek ayrıca pasif içicilerin kendilerince söz söyleyebilme hakkı olduğunu gösterebilmek adına onları cesaretlendirebilmek için ilgi çekici bir film çekimini tamamladık” ifadelerini kullandı.

“Elektronik sigara masum değil”

Elektronik sigaranın normal sigaralar kadar sağlığa zararlı olduğunu ancak farklıymış gibi gösterilerek lobicilik yapıldığına dikkat çeken Yeşilay Genel Başkanı Sultan Işık, “Elektronik sigaranın zararının az mı çok mu olduğunu bunu savunan şirketlerden anlayabiliriz. Çünkü ciddi bir lobicilik yapılıyor kendi tütünlerine rağmen daha zararlı olmadığını, daha az zararlı olduğunu hatta sağlığa belki hiçbir zararı olmadığını savunan bir dille maalesef e- sigara propagandası yapılır hale geldi. Bizler biliyoruz ki içerisindeki bulunan kimyasallar en az tütün kadar sağlığa zararlı olan ve üzerinde yeteri kadar araştırma yapılmadığı için belki uzun vadede daha fazla zararlarının çıkabileceği bir ürün olarak piyasaya çıkarılıyor. Bu zararlı noktalar sorulduğu zaman ise kendi şirketlerine yaptırdıkları araştırmaları sunarak sağlığa hiçbir şekilde zararının olmadığını hatta belki sigaraya bırakmaya yardımcı olduğunu ve bu noktada desteklenmesi gerektiğini söylüyorlar. Sigara bırakmanın bir desteğiymiş gibi göstererek sigara karşıtı kişileri de yanına almaya çalışan bir sistemden bahsediyorum. E- sigaranın sağlığa masumiyetine ya da sağlığa zararlı olmadığına dair şu anda elimizde genel geçer hiçbir bilgi bulunmuyor bu noktada hiçbir şekilde desteklenmemesi ve arkasında durulmaması gereken bir üründen bahsediyorum. Kanun koyucularımızdan şunu isteyebiliriz, sosyal medyada ünlü olan birçok kişi elektronik sigaraların reklamını yapmaya başladılar. Normal bir sigaranın reklamı yasakken bunların reklamlarını bizler sayfalarında görebiliyoruz. Bu tip özendirici reklamlarında da yasaklanması atılacak önemli adımlardan birisi olabilir” diye konuştu.