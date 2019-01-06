Yeşilçam filmlerinin unutulmaz melodileri klasik araçlarda yankılandı

“Çarşambayı Sel Aldı”, “Dilo Dilo Yaylalar" ve "Gardrop Fuat" gibi film müzikleri hafızalara kazınan Dilek'in besteleri bu kez klasik araçlardan yankılandı.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, Yeşilçam film müziklerinin efsanevi ismini konuk etti. Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz melodilerini yapan Zafer Dilek, Kadıköy'deki İstanbul Klasik Otomobilciler Derneğine konuk oldu. “Çarşambayı Sel Aldı”, “Dilo Dilo Yaylalar” gibi besteleriyle Yeşilçam'ın bir parçası haline Zafer Dilek, etkinlikte hem bestelerini çaldı hem plaklarını imzaladı. Etkinlik sonrası klasik araçları inceleyen Dilek, gönüllerde yer bulan bestelerini klasik araçların teyplerinden dinleyerek nostalji yaptı.

Klasik otomobil içerisinde 45'lik plak çalan Zafer Dilek, “Filmlerin ana unsurlarından biri de müziktir. Eskiden filmler sahnede oynanırken sessiz dönemler yaşanmış. Fakat sesli olduktan sonra müzikte işin içine girmiş, tabii iş bize düşüyor. Eski ağabeylerimiz, meslektaşlarımız bunu yapmaya çalışmışlar. Zaman içerisinde belli bir gelişim süreci yaşamış hem imkanlar hem de teknoloji açısından. Ben aslında bu yaptığım işleri sinema amaçlı yapmadım. Fakat gerçekten sinema amaçlı olarak düşünülen yapımlarda müzik unsuru olarak benim yaptığım işlerin düşünülmüş olması beni gururlandırıyor, sevindiriyor” dedi.

Zafer Dilek'i misafir etmekten mutluluk duyduklarını dile getiren İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay ise, “İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak bugüne kadar Yeşilçam'a saygı çerçevesinde birçok aktivite organize ettik. Biz klasik otomobilleri seviyor ama aslında bir dönemi seviyoruz. Zafer Dilek'te 1970'li yılların özellikle Yeşilçam sinemasında görünmeyen gizli kahramanlardan biri. Özellikle komedi filmlerinin Kemal Sunal, Şener Şen gibi büyük isimlerin filmlerine büyük renk katmış, farklı bir boyut getirmiş isim. Zafer Dilek'in örneğin bir parçası Kemal Sunal filminde bir karakterle anılabiliyor. Gardırop Fuat misal. Bu insanlar mutfaktaki çok büyük isimler, filmlere renk katmışlardır. Onun için onlara bir nevi vefa borcunu ödemek adına, o günleri anmak adına bugün kendisini konuk ettik” şeklinde konuştu.