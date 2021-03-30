Yeşilçam oyuncularının uğrak mekanında korkutan yangın

Beyoğlu'nda Yeşilçam oyuncularının uğrak mekanlarından Çiçek Bar'ın terasında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken terasta hasar meydana geldi.

Beyoğlu'nda Yeşilçam oyuncularının uğrak mekanlarından olan Çiçek Bar'ın terasında yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Billurcu Sokak'ta bulunan binada yangının saat 17.30 sıralarında elektrik kontağından çıktığı iddia edildi. Yangın sonucu olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken ölen ya da yaralanan olmadı. Bir süredir tadilatta olduğu öğrenilen binada çıkan yangın, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın sonucu terasta hasar meydana geldi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.