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Yeşilçam'ın "garson"u Orhan Çoban hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın garson rolleriyle tanınan oyuncusu Orhan Çaban, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın garson rolleriyle tanınan oyuncusu Orhan Çaban, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Yeşilçam'da garson rolleriyle tanınan ve 150'nin üzerinde filmde rol alan Orhan Çoban vefat etti. Korona virüs nedeniyle Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık bir haftadır tedavi gören 82 yaşındaki Çoban'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle Çoban için tören düzenlenmeyeceği, Topkapı'da aile kabristanında defnedileceği belirtildi.

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