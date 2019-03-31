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Yeşilçam'ın ünlü ismi Gülşen Bubikoğlu oyunu verdi

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu yerel seçimler için oyunu Beykoz’da kullandı.

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu yerel seçimler için oyunu Beykoz'da kullandı. Bubikoğlu, “Ülkeye hayırlı olsun, önemli bir seçim. Hepimiz için güzellikler, demokrasi, iyilikler getirsin diyorum” dedi.


Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri için oyunu kullandı. Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu'nda 1279 numaralı sandıkta oyunu kullanan Bubikoğlu, “Ülkeye hayırlı olsun. Önemli bir seçim. Hepimiz için güzellikler, demokrasi, iyilikler getirsin diyorum. Oyumuzu kullandık çok şükür” diye konuştu.


Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bubikoğlu, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

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