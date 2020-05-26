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Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi açılış için gün sayıyor

Korona virüsle mücadele kapsamında yapımı devam eden Yeşilköy Pandemi Hastanesindeki çalışmalarda sona gelindi.

Açılışa günler kalan hastanedeki son durum havadan görüntülendi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yapımına başlanan Yeşilköy Pandemi Hastanesinin inşaatı tamamlandı. Açılışına günler kalan hastanenin içindeki ince işçilik ve çevre düzenlemeleri ise devam ediyor.


Hafta sonu açılması planlanan hastanedeki son durum havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde inşaatı tamamlanan hastanenin çevre düzenlemesinin ve yollarında da son çalışmaların yapıldığı görüldü.

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