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Yeşilköy Sahili'nde drone'lu denetim

Yeşilköy sahilinde polis ekipleri drone'lu denetim yaparak, vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı. Sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen vatandaşlar uyarılarak, mesafelerini açmaları söylendi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipler artan korana virüs vakalarından sonra ilçe genelinde uygulamalarını arttırdı. Devriye ve yunus ekipleri, Yeşilköy Sahilde drone'lu denetim gerçekleştirdi. Sahilde bulunan vatandaşların genellikle kurallara uyduğu görülürken, dikkat etmeyen vatandaşlar ise ekipler tarafından uyarıldı.

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