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Yeşilköy sahilinde sörf keyfi havadan görüntülendi

İstanbul’da etkili olan lodosu fırsat bilen sörf tutkunlarının Yeşilköy sahilindeki sörf keyfi havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan lodosu fırsat bilen sörf tutkunlarının Yeşilköy sahilindeki sörf keyfi havadan görüntülendi.


İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren lodosu sörf tutkunları fırsata çevirdi. Bakırköy Yeşilköy sahilinde dev dalgalarla buluşan 4 adrenalin tutkunu sporcu dalgalara meydan okudu. Ayaklarında sörf tahtaları, ellerinde iplerle sporcular adeta denizde dans edip kendilerini metrelerce yukarı fırlattı.

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