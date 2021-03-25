İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeşilköy'de trafik kazası: 1 yaralı

Yeşilköy’de seyir halinde ilerleyen otomobil şerit değiştirmek istediği sırada başka bir araçla çarpıştı.

Yeşilköy'de seyir halinde ilerleyen otomobil şerit değiştirmek istediği sırada başka bir araçla çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Kaza, Yeşilköy Havalimanı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canberk Gümüş, 34 GL4312 plakalı Subaro marka aracıyla seyir halinde ilerlerken şerit değiştirmek istediği sırada 34 DBZ 652 plakalı Opel marka araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Canberk Gümüş idaresindeki otomobil, elektrik levhalarının bulunduğu kaldırıma çıkarak duvara çarptı. Diğer araç sürücüsü de çarpmanın etkisiyle sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Canberk Gümüş sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.