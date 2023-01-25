Yeşilpınar Bölge Parkı baştan aşağı yenileniyor

Eyüpsultan Belediyesi, Yeşilpınar Bölge Parkı'nın daha konforlu hale gelmesi, vatandaşların parkı daha rahat kullanabilmesi için revize park ve kafe çalışması başlattı.

Çalışma çerçevesinde parkta mevcut bulunan kafeler Çiçeksuyu Caddesi yönünde yeniden konumlandırılıp tek tipoloji kafeler olarak yapılacak. Parkın içinde bulunan mevcut kafe alanları yeşil alan olarak düzenlenerek, yeşil alanlar artırılmış olacak. Park içerisinde 100 metrekarelik alanda bulunan amfili meydanda yeni düzenleme yapılacak. Yine park içerisinde devam eden çalışmalarda 1 adet basketbol sahası, 1 adet futbol sahası ve 2 adet tenis kortu yapılacak. Mevcut yürüyüş yolu uzatılarak 1,5 km olacak. Ayrıca düğün salonunun arka tarafı olan Çiçeksuyu Caddesi yönü, 245 metrekare yeşil alana sahip 570 metrekare yeni park alanı olarak düzenlenecek. Çalışmaları yakından takip eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise “Bölgeye çok güzel bir eser kazandırmış olacağız” dedi.