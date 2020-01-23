Yeşilpınar'a eğitim merkezi yapılıyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Yeşilpınar’da Eyüpsultan Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Merkezi yapılması için proje hazırlattı.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Yeşilpınar'da Eyüpsultan Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Merkezi yapılması için proje hazırlattı.
Eğitim Merkezi toplam 3 kattan oluşacak. Merkezin, 225.29 metrekare alana sahip olan bodrum katında 2 derslik, fitness salonu, duş ve giyinme bölümü ile öğretmenler odası yer alacak. 140.87 metrekare alana sahip zemin katta ise 2 derslik ve büfe/kafe olacak. 182.99 metrekare alana sahip birinci katta ise 3 derslik ve galeri alanı olacak. Mimarisi, çevre düzenlemesi ve peyzaj alanlarıyla büyük beğeni kazanacak olan merkez, verilecek eğitimler ve yapılacak atölye çalışmalarıyla gençlerin gelişimine büyük katkı sağlayacak.