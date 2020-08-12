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Yeşim Salkım, Övünç ve Sisi'yi savcılığa şikayet etti

Sanatçı Yeşim Salkım, adresini yayınlayan sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Salkım, "Davamın sonuna kadar arkasında olacağım" dedi.


Bugün yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Salkım, Övüç hakkında ek şikayette bulundu. Ünlü şarkıcı, savcılığa sunduğu dilekçede, Övüç'ün adres bilgilerini sosyal medyada ifşa ettiğini belirtti. Salkım, uzaklaştırma kararı aldırdığı Seyhan Soylu'nun da bu tedbire uymadığını belirterek, Aile Mahkemesi'ne zorlama hapis talebinde bulundu.

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