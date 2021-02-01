"Yetki belgeli emlak işletmesi yanıltıcı bilgi veremez"

Sahte ilanlarla müşteri çekmeye çalışan yetki belgesiz aracılar gerek gayrimenkul sektörüne gerekse de tüketicilere zarar verdiğini söyleyen Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Düşük fiyatlı, hatalı konumlu, sahte resimli ilanlar için tüketiciler ihbar sistemlerini kullanabilir" dedi.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, sahte ilanlarla müşteri çekmeye çalışan yetki belgesiz aracılar konusunda açıklamalarda bulundu. Özelmacıklı, "Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı, pazarlanması ve kiralanmasına aracılık faaliyetleri taşınmaz ticareti yönetmeliği kapsamındadır. Bu faaliyetlerde bulunan tüm işletmeler Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almalıdır. İnternet ortamında ilan veren işletme ve sözleşmeli işletmeler yönetmelik kapsamındaki ilke ve kurallara uymakla ve ilanlarında üçüncü kişileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer vermemekle yükümlüdür. Yetki belgeli emlak işletmesi hatalı ilan vermez” diye konuştu.

"Yanıltıcı bilgi içeren ilanları ihbar edin"

Tüketicileri yanıltıcı bilgiler ve resimler veren işletmelerin yetki belgesiz; sözleşmesiz, hatta oda ve vergi kaydı olmadan çalışan kişiler olduğunu belirten Özelmacıklı, “Tüketiciler Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (https://ttbs.gtb.gov.tr/) üzerinden hizmet aldıkları işletmelerin yetki belgelerinin olup olmadığını sorgulayabilir, yanıltıcı bilgi veren işletmeleri bu sayfa üzerinden ihbar edebilirler. Hatta bu tür yanıltıcı bilgi içeren ilanları portallara da bu şikayetleri iletebilirler. İnternet portalları yönetmeliğe göre tüketicilerin bu tür ilanların ihbar edebilmesi için imkan sağlamakla yükümlüdür. Hatta bu tür şikayetleri etkin şekilde yöneterek sonuçlandırmaları da gerekmektedir” dedi.

"Portallar sorumluluktan kaçmamalı"

İnternet portallarının yönetmelik çerçevesindeki yükümlülüklerinden kaçınmamaları gerektiğini ifade eden Özelmacıklı, “İlanlarda emlak işletmelerinin yetki belgesi numaralarına, yetki belgesindeki işletme adı veya unvanına yer vermeleri gerekiyor. İlan giren kişilerin firma adı olarak değil, danışmanın ismi olarak gözükmesi sağlanmalı. Taşınmazlar konut niteliğinde bile olsa, ada ve parsel bilgilerinin girilebilmesi sağlanmalı. Yetki belgesiz ilan yayınlamaya portallar artık son vermeli” açıklamalarında bulundu.

"Yönetmelik çerçevesinde çalışıyoruz"

Altın Emlak Özel Yetkili işletmelerinin tümünde taşınmaz ticareti ilke ve kurallarına dikkat edildiğini belirten Özelmacıklı “Emlak işletmelerinde kullanılması gereken sözleşmelerden, arşiv kayıtlarına, danışmanların eğitimlerinden, pazarlama ve satış süreçlerinin desteklenmesine kadar yönetmeliğinin tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için azami gayret gösteriyoruz. Yüze yakın temsilciliği ile 22 yıldır faaliyetlerine devam eden şirketimizde, ana düsturlarımız dürüstlük ve müşteri memnuniyetidir” şeklinde konuştu.