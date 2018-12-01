YGA Zirvesi'nin 17'ncisi düzenlendi

Young Guru Academy (YGA) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen YGA Zirvesi'nde 30 bin başvuru arasından seçilen 2 bin 500 lise ve üniversite öğrencisi bir araya geldi.

Young Guru Academy (YGA) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen YGA Zirvesi'nde, 30 bin başvuru arasından seçilen 2 bin 500 lise ve üniversite öğrencisi bir araya geldi. Toplumsal sorunlara teknoloji temelli çözümler getiren YGA'lılar, zirvede, geleceğin lider adaylarına, sıradışı başarı hikayeleriyle ilham verirken, öğrenciler zirvede Harvard'dan Prof. Mehmet Toner, TÜSİAD YK Başkanı Erol Bilecik ve TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Dr. Sani Şener gibi YGA hayal ortakları ile tanışıp, onların çift kanatlı yolculuklarını dinlediler. Zirvenin en dikkat çeken projesi ise Millî Eğitim Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen ‘Anadolu'ya Bilim Seferberliği' oldu.

YGA Başkanı Asude Altıntaş, İHA'ya yaptığı açıklamada; Türkiye'nin dört bir yanından 70 farklı ilden gelen öğrencilerin, Türkiye'nin en parlak gençlerinin YGA Zirvesi'nde olduğunu belirterek, "Organizasyona her sene 30 bin öğrenci başvuruyor; lise ve üniversite öğrencileri. Aralarından seçilen 2 bin 500 kişi bugün burada. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sami Şener, TUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Harward'da Profesör Mehmet Toner, Facebook ülke directorü Derya Matraş gibi pek çok hayal ortağımızı ve YGA mezunlarını dinleyecekler" dedi.

YGA'nın tanımından bahseden Altıntaş, "YGA Türkiye'de kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Amacıda çift kanatlı gençler yetiştirmek. Çift kanattan anladığımızda vicdanlı ve donanımlı olmaları, yani bir yandan toplumun sorunlarına duyarlı olacaklar bir yandan da teknolojiyi iyi kullanacaklar. Bu sorunlara teknoloji kaldıracağı ile çözümler geliştirecekler. YGA bu alanda görme engellilerle ilgili, bilimle ilgili proje üretiyor. Buradaki gençlerde bugün bu projeleri dinliyorlar. Çünkü bundan sonrada çekim süreci devam ediyor. En son 50 kişi seçilecek ve seçilen 50 kişi bu projelerde görev almaya başlayacaklar" şeklinde konuştu.

"Bugünün ana teması bilim seferberliği"

Zirvenin ana temasının bilim seferberliği olduğunu kaydeden Altıntaş, "Bilim seferberliği kapsamında YGA'lıların geliştirdiği bilim setlerini Anadolu'nun dört bir yanına gönderiyoruz. Amacımız orada vicdanlı ve donanımlı gençler yetiştirmek. Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladık. Bu kapsamda da toplam 2 milyon öğrenciye üç yılda bu bilim setlerini ulaştırmak istiyoruz. Böyle çift kanatlı gençler yetiştirmek istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

"İyi insan olmanın, egolarının düşük olmasının, kalplerinin büyük olmasının gerekliliğini anlatmamız gerekiyor"

Türkiye'de genç nüfusun çok fazla olduğunu söyleyen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sami Şener, "Bu genç nüfusun dijitasyonu, yani dördüncü Sanayi Devrimini çok iyi yakalaması lazım. Bunu yakalaması için bizimde iş dünyasının önderleri olarak, dünyada yaşadığımız pratikleri onlara anlatabilmemiz gerekiyor. Bilimin özünü anlatabilmemiz gerekiyor. İyi insan olmanın, egolarının düşük olmasının, kalplerinin büyük olmasının gerekliliğini anlatmamız gerekiyor. Çünkü insanları, ileride bu küreselleşen dünyada çok zor günler bekliyor. Türk gençlerinin buna hazır olması gerektiğine inanıyoruz. Biz şirket olarak sadece karlılık peşinde koşmadık. Çünkü, o karlılığınızı sosyal faydalarla süsleyemez, taçlandıramazsanız, başarılı olamazsınız. Bireysel başarılar peşinde olmadık. Yani başka insanların, özellikle gençlerin, gelişmekte olan ülkelerin; hayatlarına dokunamazsanız, onları eğitemezseniz, onlara yol gösteremezseniz, yollarının önünü açamazsanız, bu elde ettiğiniz başarılar bireysel başarı olur. Halbuki bireysel başarı ile toplumsal kalkınmayı, toplumsal başarıyı yani birlikte başarmayı sağlayamazsınız. Onun için biz başkalarının hayatına dokunmak istiyoruz. Gençlerin önünü açmak istiyoruz. Şirket olarak, Anadolu'ya bilim seferberliğinin en büyük dostlarındanız. Çünkü Anadolu'daki pırıl pırıl gençlerimizin bilimle buluştukları an Türkiye için çok büyük değerler başaracağına çok inanıyoruz. Onun için buradayız. Onun için YGA Platformunu kullanıyoruz. YGA bu konuda Türkiye'deki en iyi platformlardan bir tanesi" diye konuştu.

YGA'nın en sevdiği en büyük sosyal inovasyon gruplarından biri olduğunu söyleyen, Harward- MIT Üniversiteleri Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü Profesörü Mehmet Toner, "Amerika'da böyle bir organizasyon açıkçası yok, ben görmedim. Gençlere ulaşması, pozitif mesaj vermesi, takip etmesi ve içine alıp ve gençleri başarılı bir hale getirmesi çok çok önemli" dedi.

"Kendi fikrimizi dünyaya satmanın zamanı geldi"

Türkiye'nin gençlerinin bu dönemde yapacağı şeylerin sadece Türkiye ekonomisine değil, dünya ekonomisine de faydaları olacağını söyleyen Prof. Toner, "Türkiye ekonomisine bugüne kadar olan şeylerden çok daha fazlası olacaktır. Çünkü bir fikri sadece Türkiye'de satarak çok ileriye gitmek mümkün değil. Başkalarının fikrini dünyada yaparak başka ülkelere de sattık. Gerek araba, gerek köprü yapmak olsun, artık kendi fikrimizi dünyaya satmanın zamanı geldi. Bu gençler bunu yapacaklar" şeklinde konuştu.