“Yıl boyu çocukların yüzünü güldürmek için etkinlikler düzenleyeceğiz”

KidZania İstanbul, 5'inci yaşını kutladı. KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur, “‘Daha İyi Bir Dünya İçin Kocaman Bir Kalbim Var' diyen herkesle el ele vererek çocuklar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Açıldığı günden bu yana 100 binden fazla dezavantajlı çocuğu meslekleri deneyimlemeleri için misafir eden KidZania İstanbul, 5'inci yaşını kutladı. Kutlamalar kapsamında; Çocuklar Ülkesi KidZania, ‘Daha İyi Bir Dünya İçin Kocaman Bir Kalbim Var' diyen firma ve kişilerle iş birliği yaparak binlerce dezavantajlı çocuğu misafir edecek. Yıl boyu çocukların yüzünü güldürmek için etkinlikler düzenlenecek.

Yıl boyu sürecek etkinliklere ilişkin konuşan KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur, “Çocuklar bildiklerini arzular. KidZania'da çocuklar meslekleri deneyimlerken, ideallerine kavuşuyor. Liderlik etmenin yanı sıra, ekip olmayı öğreniyor, yardımseverliği, paylaşmayı içselleştiriyor. ‘Daha İyi Bir Dünya İçin Kocaman Bir Kalbim Var' diyen herkesle el ele vererek çocuklar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Timur, son beş yıldır İstanbul'da çocukların 100'den fazla mesleği deneyimlemesini sağladıklarını belirterek, “Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul; aynı zamanda açıldığı günden bugüne 100 binden fazla dezavantajlı çocuğu ücretsiz olarak konuk etti. Beşinci yaşının kutlandığı 27 Nisan tarihinde KidZania'yı ziyaret eden her bir kişi için de bir dezavantajlı çocuk ücretsiz olarak ağırlanacak. Bu sayede 2019 yılı boyunca binlerce dezavantajlı çocuk ücretsiz olarak misafir edilecek” şeklinde konuştu.