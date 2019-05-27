Yıl Sonu Fotoğraf Sergisi, Kartal'da açıldı

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Mayıs ayı programı kapsamında, Kartal Gönüllüleri ile ortak düzenlenen, Yılsonu Fotoğraf Sergisi'nin açılışı, Kartal Belediyesi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi.

Sergiye; Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, CHP Parti Meclis Üyesi Pınar Uzun, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışa Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen katılan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan, konuşmasında sergide emeği geçen herkese teşekkür ederek; “Bugün, Kartallı sanatseverler ile Yıl Sonu Fotoğraf Sergisi'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bir kez daha sergide emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Sergide geçmişten bugüne Kartal'ımızın yaşadığı değişime tanıklık edeceğiz. Biz biliyoruz ki, geçmişiyle bağ kurmayan ve geçmişini anlamayan milletler, ayakta kalamaz. Bu güzel sergide kentimizin geçmişiyle bağ kuracak, eski Kartal'ı hatırlayacak ve kentimizi geleceğe en doğru şekilde taşımanın heyecanını yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Eski Kartal fotoğraflarının yer aldığı Yıl Sonu Fotoğraf Sergisi, 30 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.