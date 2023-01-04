Yılbaşı gecesi terör estiren magandalar kamerada: 27 el ateş açtılar, 9 gözaltı

Beyoğlu'nda yılbaşı gecesi bir grup maganda, tabancalarla havaya 27 el ateş açıp terör estirdi. Meşale ve torpil barutlarını doldurdukları şişeleri de patlatan 9 maganda, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili 3 tabancaya da el konulurken, şahıslar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Magandaların “daha yeni başlıyoruz” notuyla paylaştığı o korku dolu anlar ise kameralara yansıdı.

Beyoğlu Hacıahmet ve Yenişehir Mahallesi'nde yılbaşı gecesi bir grup maganda, meşaleler yakarak sokak ortasında tabancalarla havaya 27 el ateş açtı. Bununla kalmayan magandalar, meşale ve torpil barutlarını doldurduğu cam ve pet şişeleri, kamera direklerinin altına koyup ve sokak ortasında patlattı. Meşaleler yakarak ortalığı dumana boğan ve vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan magandalar o anları kaydedip “daha yeni başlıyoruz” notuyla sosyal medyada paylaştı.

Beyoğlu Asayiş polisi magandaları yakaladı

Yaşananların ardından kaydedilen görüntüleri incelemeye alan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Görüntülerin kaydedildiği sokakları belirleyen polis ekipleri, ateş açan şahısların M.K. (15), Y.Ç. (13), Y.A.G. (17), F.Ç. (15), Hüseyin E. (19), Recep A. (21), Razaman E. (16), Yusuf A. (16) ve Müslüm Y. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda şahıslar tek tek yalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan 3 kurusıkı tabancayla ise polis tarafından el konuldu.

Magandalar serbest bırakıldı

Emniyete götürülen 9 şahsa ifadeleri alınarak “ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlarından adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan şahıslar, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Magandaların sokaklarda terör estirdiği, lazerli havalı tüfekle ateş açtığı, barutlu pet şişeyi sokakta patlattığı o anlar ise kameralara yansıdı.