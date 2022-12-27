Yılbaşı için alternatif kırmızı renkli elektronik hediyeler

Hem alınan kişiyi değerli hissettiren hem de 2023'ü bir yenilikle karşılamak için yapılan bu yılbaşı alışverişleri arasında özellikle kırmızı renkli olanlar ön plana çıkıyor.

Birçok insanın sevdiğine hediye almak için çeşitli arayışa girdiği bu süreçte MediaMarkt, yılbaşının en çok tercih edilenlerinden olan kırmızı hediye konseptine özel olarak kırmızı renkli çeşitli ürünleri de tüketiciler için bir araya getirdi. Elektronik perakendecisinin belirlediği listede cep telefonlarından, mutfak gereçlerine kadar farklı kategorilerde ürünler yer alıyor.

Kırmızı taşınabilir hoparlör

Şirket açıklamasına göre, yeni yıla girerken ister aileyle isterse arkadaşlarla bir arada geçirilecek keyifli anların temelinde eğlence yatıyor. Bu eğlenceli anları daha da unutulmaz hale getirecek ise taşınabilir özelliği ve ses kalitesiyle farklı ortamlara renk katacak ürünler arasında olan taşınabilir kablosuz hoparlörler geliyor.

Kırmızı çay makineleri

Kırmızı rengiyle birçok mutfağa yakışacak diğer bir ürün kategorisiyse çay makineleri. Farklı markalardan çeşitli özelliklere sahip elektrikli çay makinelerini teknolojiseverlerin beğenisine sunan marka, yeni yıl hediyesi olarak sevdiğine bu üründen alacaklar için kırmızı renk alternatifleri de bulunduruyor.

Kırmızı kahve makineleri

Kapsüllü, filtre, Türk kahvesi, Espresso ve Cappuccino makineleri ile elektrikli cezvelerde kırmızı renkli ürünler bulunduran MediaMarkt'ta birçok markanın kırmızı renkli kahve makineleri raflarda yerini aldı.

Kırmızı tost makineleri

Kırmızı renk alternatifleri bulunduran diğer bir kategori ise mutfakların en çok tercih edilen ürünlerinden olan tost makineleri. Farklı fiyat seçenekleriyle satışa çıkan tost makineleri kırmızı alternatifleriyle tüketiciyle buluşuyor.

Kırmızı mutfak gereçleri

Marka bu ürünlerin yanı sıra mutfakların en çok tercih edilen diğer ürünlerinde de kırmızı renkli alternatifler mevcut. Özellikle pandemi sürecinde birçok insanın evde daha çok yemek yapmasıyla birlikte yoğun kullanılan ürünler arasında yer alan blender, doğrayıcı, mikser, su ısıtıcılarının kırmızı renklileri oldukça geniş fiyat aralıklarıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Kırmızı kulaklıklar

Yaşamın neredeyse tamamında kullanılan kulaklıklar aynı zamanda en önemli aksesuarların da başında geliyor. Kablolu, kablosuz, bluetooth, mikrofonlu veya oyuncu kulaklığı kategorilerinde yüzlerce çeşit ürün bulunduran marka, yılbaşına özel kırmızı kulaklıkların da önemli bir hediye alternatifi olacağını belirtiyor.

Rengarenk LED ışıklar

Yeni yıla girerken her ne kadar kırmızı renkli ürünler hediye alternatifleri olarak ön plana çıksa da hem yılbaşı ağaçlarının vazgeçilmezi çeşitli LED ışıklar da bulunuyor.