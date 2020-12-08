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Yılbaşı için ev ve sofra dekorasyon ürünleri satışa sunuldu

2021’esayılı günler kala yılbaşı ruhunu yansıtan yüzlerce ev ve sofra dekorasyon ürünleri satışa sunuldu.

2021'esayılı günler kala yılbaşı ruhunu yansıtan yüzlerce ev ve sofra dekorasyon ürünleri satışa sunuldu.



Hem yeni sezon ürünleri hem de kampanyalarıyla öne çıkan e-ticaret sitelerinden biri olan Morhipo.com, yılbaşı için yüzlerce ev ve sofra dekorasyon ürünlerini satışa sunduğunu duyurdu.



Rengarenk süslerden ışıklı toplara kadar yılbaşı ağacı için tüm süslemeleri satışta olduğu belirtildi. Ayrıca yemek sofraları için sunum ve servis tabaklarından, bardak ve kupalara kadar tüm yılbaşı konseptli ürünlerinin de satışta olduğu bildirildi.



Yılbaşı konseptli nevresim takımlarından battaniyelere, kırlentlerden kapı süslerine, mum ve mumluklara kadar pek çok ürünün e-ticaret sitesinden yer aldığı vurgulandı.

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