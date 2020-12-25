İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yılbaşı öncesi Üsküdar Balıkçılar Çarşısında korona denetimi

Yaklaşan yılbaşı öncesinde Üsküdar Balıkçılar Çarşısında korona virüs denetimi yapıldı.

Zabıta ekiplerince yapılan denetimde dükkan ve marketlerde salgına karşı alınan önlemler kontrol edildi.


Yılbaşına sayılı günler kala Üsküdar Balıkçılar Çarşısında korona virüsle mücadele kapsamında denetim yapıldı. Denetim zabıta ekiplerince yapıldı. Denetim kapsamında çevredeki dükkan ve marketlerde korona virüse karşı alınması gereken önlemlerin uygulanıp uygulanmadığı kontrol edildi. Hem esnafın hem de alışveriş yapan vatandaşın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadığına bakıldı. Üsküdar Balıkçıla Çarşısı esnafı yapılan denetimlerden memnun olduklarını belirterek kurallara uyduklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.