Yılbaşında ve yeni yılın ilk günü için beslenme önerileri

“Yılbaşında kuruyemiş tercihi kavrulmamış çiğ olsun” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, “Kuruyemişlerin yüksek kalorili olduğunu unutmayıp tüketim miktarında kontrollü kalalım. Mümkünse pilav/makarna tüketimini sınırlı tutalım ya da yerine daha kaliteli karbonhidrat olan bulgur ya da tam buğday unu makarna veya bulgur, amarant, kinoa olarak tercih edelim” dedi.

“Renkli sebzeler tüketin”

Sofrada mutlaka farklı renk sebzeler olması önerisinde bulunan Beykent Üniversitesi Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, “Antioksidan özelliği yüksek olan, kereviz, lahana, pancar soframızda mutlaka olsun” ifadelerini kullandı.

“Ertesi gün en az 2,5 ve 3 litre su içelim”

Yeni yılın ilk günü, bitki çayı veya evde hazırlanan detoks içecekler tüketmenin güne daha dinç başlamak için yardımcı olacağını söyleyen Koçan, “Örneğin, yarım demet maydanoz 1 dilim limon 1 yeşil elma su ile hazırlayacağınız smothie içine 1 şişe maden suyu ekleyerek sağlıklı bir detoks içecek hazırlayabilirsiniz. Ertesi gün et grubu tüketiminden kaçınıp, sebze tüketimine özen gösterelim. Mümkünse çiğ veya az pişmiş olarak, antioksidan etkisinden faydalanabileceğimiz kükürt içeriği yüksek avokado, mantar, kereviz, karnabahar, brokoli, lahana ile hazırlanmış sağlıklı sebze tabakları iyi bir tercih olacaktır. Akşam saatlerinde yapacağımız tempolu bir yürüyüşün toparlanma ve sindirime olumlu katkısı olacaktır” şeklinde konuştu.