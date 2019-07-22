Yılbaşından itibaren ‘Ar-Ge'li haber sayısı 29 bin

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, AR-Ge faaliyetlerine yönelik yapılan araştırma sonuçlarını inceledi. Ajans Press'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin geçen yıl Ar-Ge faaliyetleri için 13 milyar 24 milyon TL harcadığı görüldü. Böylelikle, bu rakamın 2017 yılına göre yüzde 21,6 artış gösterdiği saptandı. Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahminlere göre de 2019 yılında Ar-Ge için tahsis edilecek ücretin 15 milyar 597 milyon olacağı öngörüldü. Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılacak paranın da en çok üniversitelere gideceği saptandı. 2019 yılı içinde genel üniversite fonlarına ayrılan oran da yüzde 40,4 olarak belirlenirken, yüzde 34,4 ile savunmaya, yüzde 6,8 ile endüstriyel üretim ve teknolojiye, yüzde 4,3 ile genel bilgi gelişimine ve yüzde 4 ile de eğitime gideceği görüldü.

Ar-Ge başlığı altında 29 bin 61 haber yansıması

Ajans Press ve PRNet'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen medya incelemesinde, Ar-Ge başlığı altında 60 bin 668 haber yansımasının olduğu görüldü. 2019 yılındaki haber adetleri incelendiğinde ise bu rakamın 29 bin 61 olduğu görüldü. Teknolojide yaşanan gelişme ve ödenek artışlarının da medyaya yansıyan haber başlıklarında geniş yansıma bulduğu tespit edildi.