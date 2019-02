Yılda 35 kilo et tüketiyoruz

Ülkelerin yıllık et tüketim miktarları belli olurken, Türkiye'de bir kişinin yıllık ortalama 35 kilogram et tükettiği görüldü.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, ülkelerin et tüketimini konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerinin yanı sıra medyaya yansıyan haber başlıklarından da derlediği bilgilere göre, Türkiye'de bir kişinin yıllık ortalama 35 kilogram et tükettiği görüldü. Bu rakam 1960'lı yıllarda sadece 17 kilogram olarak gözlenirken, yıllar içinde artış göstermesi dikkat çekti. Batı Avrupa'ya bakıldığında ise bir kişinin yılda ortalama 70-80 kilogram et tükettiği ortaya çıktı. Dünyadaki en fazla et tüketiminin ise Avusturalya ve ABD'de yapıldığı kaydedilirken, tüketilen ortalama kilogramın 100 ile 153 arasında olduğu tespit edildi. En az et tüketiminin ise yılda sadece 7 kilogram ile Etiyopya'da olduğu görüldü. Tüketimin en az olduğu diğer ülkeler ise 8 kilogram ile Ruanda, 9 kilogram ile Nijerya olarak belirlendi.

Tartışmalar medyanın gündeminde yer aldı

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Son yılların en çok tartışılan başlıkları arasında yer alan 'kırmızı et' medyanın da en çok konuştuğu konular arasında da başı çekti. Gerçekleştirilen medya incelemesinde, son bir yıl içerisinde kırmızı et başlığı altında 15 bin 680 haber yansıması tespit edildi. Medyaya yansıyan haberler, içeriklerine göre incelendiğinde ise et ithalatı ve et fiyatlarında yaşanan artışın en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldığı görüldü.