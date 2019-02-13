AK Parti'nin geçmiş hükümetler döneminde çok sayıda hizmete imza attığını belirten AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, "Bu ülkenin daha ileriye gitmesi için, müreffeh bir hale gelmesi için önce vatan, millet, devlet ve bayrak” dedi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye'deki iş adamları ile bir araya geldi. Yıldırım, iş adamları ile sohbet etti ve onların sorularını yanıtladı. İş adamlarıyla bir araya gelen Yıldırım, yeni dönemde Ümraniye'deki belediyecilik anlayışının sinyallerini de verdi. Sosyal belediyeciliğin belediyelerde yapıldığını vurgulayan Yıldırım, bunların kalitesinin arttırılması gerektiğini ve böylece Ümraniyelilerin daha mutlu olacağını söyledi.

Durmaksızın çalışmaları gerektiğini dile getiren Yıldırım, "Ümraniye çok şey bekliyor, İstanbul çok şey bekliyor. Bu insanlarımız daha çok şeyi hak ediyor. Biraz iş sahalarını belediye işbirliği ile, sanayi işbirliği ile biraz daha gençlere yönelik imkanları getirmemiz lazım. Yani artık yol, tretuvar, yok elektrikti, yok kanaldı bunlar artık belediyecilik değil. Bunlar yapılan sıradan işler. Bunları konuşmamak lazım aslında. Yapmak lazım. Bitirmek lazım varsa eksikler. Ki bazı mahallelerimizde var. Ben bunu belediyecilik olarak görmüyorum. Belediyecilik artık başka bir şey. Kimlik getirmek lazım. Kişilikli binalar yapmak lazım. İnsanlar daha mutlu olacak, daha özgür olacak, gençlere daha iyi dokunacak, hanım kardeşlerimizle daha fazla ilgilenilecek, yaşlılarla daha fazla ilgilenilecek işler yapmak lazım. Bu sosyal belediyecilik söylediğimiz bu manada yapılıyor ama bunun biraz daha kalitesini yükselterek, yaptığımız zaman daha mutlu bir Ümraniye olur diye düşünüyorum. Ümraniye hakikaten konumu ile hem ulaşımı ile hem havası ile İstanbul'un yeni merkezi olabilir. Bunu hep beraber yaparız” şeklinde konuştu.

"Bu seçim çok önemli”

Türkiye üzerinde oynanan oyunlara değinen ve bu yüzden seçimlerin çok önemli olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bu ülkenin daha ileriye gitmesi için, müreffeh bir hale gelmesi için önce vatan, millet, devlet ve bayrak. Suriye'de şimdi tek bayrak yok. Sabah çıkan bir bayrak çekiyor. Herkes bir paçavra çekiyor. Bizde de bu paçavrayı yapmak isteyenler oldu zaman zaman. Ama Türk milleti buna müsaade etmedi. Türkiye ne Suriye, ne Irak, ne şu, ne bu. Bir santimetre karesini kimseye vermez. Öyle kolay değil bu işler. 15 Temmuz'da bunu gösterdik. Gerekirse aç kalırız. Gerekirse savunmamızı yaparız, bir santimetrekaresini kimseye vermeyiz. Kimse kusura bakmasın, kimsenin de gözü burada olmasın. Olursa da gözünü çıkarırız. Yani biz o diğer milletlere benzemeyiz. Onun için hakikaten bu seçim bu sebeple de çok önemli" diye konuştu.

Cumhur İttifakı ile birlikte Ümraniye'deki oy oranlarının yüzde 70'e ulaşması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, “Cumhur İttifakı'nın devam etmesi lazım. Ümraniye'de yüzde 56.3 en son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy almışız ittifakla birlikte. Bu oran az. Yani Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy gibi yerlerde ideolojik olarak yüzde 70'in üzerinde oy alıyorlar, hiçbir şey yapmadıkları halde. Bizim Ümraniye'de yüzde 70-75 potansiyeli olan bir yer. Niye 60-65 alamıyoruz ilk etapta. Yüzde 70 oy alamıyoruz. Benim sizlerden ricam hepiniz akil inşalarsınız. Biraz daha böyle telefonlara sarılıp, biraz daha gönlü kırık olanlara biraz daha çalışarak bunu yükseltebiliriz" ifadelerini kullandı.