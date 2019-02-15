Yıldırım: "Dudullu'daki sorunları çözeceğiz"

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Dudullu'daki sorunları çözeceklerini ifade ederek, “Ümraniye'nin diğer meydan ve yollarına benzer bir şekilde Dudullu'yu hizmete kavuşturmamız lazım” dedi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, İnkilap Mahallesi, Yukarı Dudullu ve Necip Fazıl Mahallesi sakinleri ile ‘Halk Meclisi' toplantılarında bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını ve isteklerini dinleyen Yıldırım, Dudullu'ya prestij cadde sözü verdi.

Yıldırım, “Bazı mahallelerimiz çok fazla hizmet almış, Dudullu gibi mahallelerimiz de az hizmet almış. Mesela Alemdağ Caddesi, Tepe üstünden Dudullu'ya kadar yakışmıyor. Oralar öyle olmaması lazım. Yani bir ilçe merkezine yakışmayacak prestij bir cadde Alemdağ Caddesi'nin devamı yapılmalı. İnşallah büyükşehirimize proje yaptırarak bunu en kısa zamanda halletmemiz lazım. O zaman hem Dudullu meydanı, metro, Osmangazi Parkı ile birlikte ele alarak, hatta Osmangazi'nin projeleri yapıldı. Daha önce biliyorsunuz 1995 yılında yapılmıştı orası. Yeniden ele alınarak sizin bugün ki şartlarda daha iyi şartlarda hizmete sunmak istiyoruz. Projeler hazır. İhalesi de hazır. Yani yolumuz ve meydanımızla birlikte Ümraniye'nin diğer meydan ve yollarına benzer bir şekilde Dudullu'yu hizmete kavuşturmamız lazım” şeklinde konuştu.

“Su havzasındaki imar planlarını masaya yatıracağız”

Dudullu'ya geçmiş dönemlerde bir takım hizmetlerin yapıldığını hatırlatan Yıldırım, “Tabi Dudullu ve etrafındaki mahallelerimizin bir kısmı maalesef su havzasında kalıyor. Yani su havzası biliyorsunuz İstanbul'un önemli konularından biri. İstanbul 5 bin kilometre kare bir yer. Doğusu ile batısı ile 150 kilometre. Kuzeyinden güneyine 35-40 kilometre. Yani çarpıp böldüğünüz zaman 5 bin kilometre kare bir yer. İskanlı alanımız bu sahanın yüzde 27'sinde. Gerisi de ya su havzası, ya orman alanı ya da tarım arazisi. Yani kalan yüzde 73'ü kullanılmayacak alan haline geliyor. Biz su havzalarını korumamız lazım. Buna rağmen hesaplara baktım. Planlara baktım. Bu bölgede 0.30'larda olan imar 1.3'e çıkarılmış. İnşallah bu 1.3 imarla 1/1000'likler ile halledilerek bir kısım mahallemizde, onları inşallah önümüzdeki Nisan'dan itibaren masaya yatırıp hep beraber bakarak çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Dudullu'ya kapalı semt pazarı yapacağız”

Cadde ve sokaklara kurulan pazarların artık değişmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, “Bana göre de pazar yerlerinin artık caddelerden kalkması lazım. Kalkması için de fiziki şart lazım. Haftanın altı günü orası otopark olmalı, bir günde pazar yeri olmalı. Yani kapalı pazar yerleri yapmalıyız. Bu projelerimiz hazır. Bize yakışan belki mahallelerimizde ya da birkaç mahallemizi birleştirerek kapalı pazar haline getirmemiz lazım. Ben ilk önce Dudullu tarafında bir tane, bir tane de söz verdim Marmara Caddesi'ndeki Pazar yerini kaldırıp oraya da bir tane kapalı semt pazarı söz verdim oraya yapacağız. Böylece otopark olarak da kullandığımız için trafiği de rahatlatmış olacağız” diye konuştu.