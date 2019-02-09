Yıldırım: “Kısa zamanda kapalı semt pazarlarını hayata geçireceğiz”

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye'yi sokak pazarlarından kurtarmak gerektiğini ifade ederek, “Kısa zamanda semt pazarlarını hayata geçireceğiz” dedi. Yıldırım, Çakmakspor'un tesisleri ile ilgili de müjde verdi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Çakmak, Fatih Sultan Mehmet ve Çamlık Mahallelerinden vatandaşları katıldığı halk meclisi toplantılarında vatandaşlarla buluştu. Yıldırım, önce mahalle sakinlerinin sorularını yanıtladı ve taleplerini dinledi. Yıldırım vatandaşlardan gelen isteklere tek tek yanıt verdi.

Yıldırım, “Problemleri okul olarak, yeşil alan olarak, bütün mahallelerde hemen hemen aynı. Spor ve ulaşım önemli. Bir de Pazar yeri. Genelde bu konularda istekler var. Pazar yeri bizim Ümraniye'mize yakışmıyor arkadaşlar. Yani Ümraniye'yi sokak pazarlarından kurtarmamız lazım.

Bunu Avrupa yakasındaki bazı ilçelerimizde yaptık. Kapalı pazar olarak yaptığımız pazarları altı gün vatandaşlarımız otopark olarak kullanacaklar, diğer bir günde pazar olarak hizmet verecek, yağmurdan, sıcaktan, soğuktan korunmuş olacak. Hatta pazarcıların kamyonetlerinin de o pazar yerini yüksek yapıyoruz, orada otopark olarak da kullanılmasına imkan veriliyor. Üzerleri de yeşil alan olacak. Biz inşallah geldiğimizde bunları planlıyor, şuanda projelerimizi hazırlıyoruz. Kısa zamanda üç beş pazar yerini hayata geçirmek için gayret edeceğiz” dedi.

Çakmakspor'a da müjdeli bir haber veren Yıldırım, “Çocuklarımız için en önemli şey yeşil alan. Artı bir de spor. Çakmakspor'a bu tesis yakışmıyor. Böyle olmaz. Buraya büyükşehir belediyemiz güzel bir tesis yaptı. Yani proje çizdi. O tesise gelince İnşallah bakacağız. Buraya uygun yine sizlerle görüşerek, onu halledeceğiz. Altında otoparkı ile birlikte onun çalışmasını yapacağız” şeklinde konuştu.

Programa katılan vatandaşlardan Nafiye Yılmaz ise mikrofonu olarak bir konuşma yaptı ve vatandaşlardan destek aldı.

Nafiye Yılmaz, “Bunlar ufak tefek şikayetler. Cennette yaşıyoruz burada. AK Parti tıkır tıkır çalışıyor. Zerre kadar şikayetim yok. Hastanelerde el üstünde tutuluyoruz. İlaç alırken çay ısmarlıyorlar. Mükemmel bir devletimiz var. Şikayet asla yok. AK Parti çok güzel çalışıyor. Milletimiz bugünlerde takmış kafayı patlıcana, soğana, bibere. Bunlar geçici şeyler. Bunu devlet yapmıyor. Yüce Mevla bir afet verdi, canımız sağ olsun. Neler oldu. Bunlar patlıcanın, biberin derdine düşmüşler. O kadar memnunuz ki bu partiden, her yer güllük gülistanlık. Paraysa para, yemekse yemek. Bunlar ufak tefek şikayetler” ifadelerini kullandı.

Halk meclisi toplantısı gecenin ilerleyen saatlerinde son buldu. Buradan ayrılan Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, daha sonra sokakta çalışma yapan partili gençleri ziyaret etti ve kendi elleri ile lokum ikram etti.