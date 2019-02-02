Yıldırım: "Sayın Çipras sefa geldi, hoş geldi”

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Türkiye'ye ziyarete gelecek olan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Heybeliada Ruhban Okulunu da ziyaret edeceğine ilişkin, "Yunanistan Türkiye iki komşu ülke. Aynı tarihi ve kültürel değerleri paylaşıyoruz. Sayın Çipras sefa geldi, hoş geldi” dedi.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, mübadelenin 96. yılı anma günü etkinliği kapsamında Tuzla'da bulunan Tuzla Rumeliler Derneğini ziyaret etti. Basın mensupları dernek binasına alınmazken ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaretin ardından Rumeliler Derneğinden ayrılan Yıldırım, gazetecilerin Türkiye'ye ziyarete gelecek olan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın İstanbul Heybeliada Ruhban Okulunu da ziyaret edeceğine ilişkin sorusuna yanıt verdi.

"Sayın Çipras sefa geldi, hoş geldi”

Yıldırım, “Yunanistan Türkiye iki komşu ülke. Zaman zaman Ege Denizi üzerinde bazı anlaşmazlıklarımız olsa da aynı denizi paylaşıyoruz. Aynı tarihi ve kültürel değerleri paylaşıyoruz. Dolayısıyla komşunun komşu üzerinde hakkı vardır. Biz Yunanistan'la dostlukları geliştirmeyi husumetleri azaltmayı politik olarak benimsiyoruz. Geçmiş dönemde Çipras iki kez ülkemize geldi. Daha sonra sayın Mehmet Müezzinoğlu'nun bakanlığı sırasında biz de Yunanistan'a 2017'de bir ziyaret yaptık. O ziyarette hem Atina'ya hem Batı Trakya'daki kardeşlerimizle bir araya gelme fırsatı bulduk. Sayın Çipras sefa geldi, hoş geldi” dedi.

Binali Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yıldırım, vatandaşlarla tek tek fotoğraf çektirdi ve sohbet etti.

Öte yandan Rumeli Derneğinde davetlilere yöresel lezzetlerden olan etli pilav, zerde ve helva ikram edildi.