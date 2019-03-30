Yıldırım, seçim çalışmalarını sevgi yürüyüşüyle noktaladı

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, seçim çalışmalarını ‘Sevgi Yürüyüşü' ile noktaladı.

Cumhur İttifakı'nın Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, seçim çalışmalarını Alemdağ Caddesi'nde gerçekleştirdiği ‘Sevgi Yürüyüşü' ile tamamladı. Yürüyüşe Başkan adayı Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu, MHP İlçe Başkanı Adnan Çakır ve çok sayıda partili katıldı.

Yürüyüşe katılan AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, “Ümraniye'de ve İstanbulumuzun her yerinde çok güzel seçim çalışmaları yaptık. Farklı kesimden vatandaşlarımızla bir araya geldik. Mahalle mahalle dolaştık. İsmet Yıldırım başkanımızın projelerini anlattık. Bugün de Sevgi Yürüyüşü ile bu çalışmamızı inşallah tamamlamış olacağız. Bütün vatandaşlarımızı oy vermeye davet ediyoruz, muhakkak sandığa gitsinler. Ve inşallah hem Ümraniye'de İsmet Yıldırım başkanımızı, hem de İstanbul'da da Binali Yıldırım başkanımızı inşallah başkan olarak görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Teveccühünden dolayı vatandaşlara teşekkür eden Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım ise "Son dakikalara geldik. Biliyorsunuz saat 17.00'de seçim propagandaları bitiyor. Biz de Alemdağ Caddemizde ‘Sevgi Yürüyüşü' yapıyoruz. Vatandaşlarımızın katılımı ile birlikte karnaval havasında yürüyüşümüze devam ediyoruz. Hayırlısı olur inşallah. Yarın seçim günü, Ümraniye halkı, İstanbul halkı inşallah AK kadroları Ümraniye'de bizim şahsımızda, büyükşehirde de Binali beyi tercih ederek seçeceklerine inanıyorum. Ve hizmetlere kaldığımız yerden devam edeceğiz” diye konuştu.

Çarşı meydanında başlayan ‘Sevgi Yürüyüşü' AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığının önünde sona erdi.