Yıldırım, Sivaslılar Buluşması'na katıldı

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, ‘Sivaslılar Buluşması'na katılarak, Ümraniye'de yaşayan Sivaslılardan destek istedi.

Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde düzenlenen ‘Sivaslılar Buluşması'na katıldı. Programa Başkan Adayı Yıldırım'ın yanı sıra eski bakanlardan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti milletvekililleri Ravza Kavakçı Kan, Osman Boyraz, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu, MHP Ümraniye İlçe Başkanı Adnan Çakır ve çok sayıda Sivaslı katıldı.

Ümraniye'de çok sayıda projelerinin olduğunu vurgulayan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, "Bu mahallelerimizin her birini ilgilendiren yatırımlarımızı daha önce açıkladık. Bu yatırımlardan kimisi, mesela Çamlık Mahallesi'ne yapılacak bir park, Mehmet Akif Mahallesi'ne yapılacak bir otopark, sadece o mahalleyi ilgilendirirken, spor köyü projesi ise sadece projenin yapılacağı Hekimbaşı'nı ilgilendirmekle kalmayacaktır. Vereceği hizmet açısından bütün Ümraniye'ye hitap etmesinin yanında, mesela burada çalışacak insanlar açısından en çok Hekimbaşı'nı, Kazım Karabekir'i, Topağacı'nı ilgilendirecek kuşkusuz." şeklinde konuştu.

Daha sonra bir konuşma yapan AK Parti Milletvekili İsmet Yılmaz ise, "Şimdi Hasan başkanım bayrağı Binali Yıldırım gibi soyadı Yıldırım olan İsmet Yıldırım kardeşime devredecek. İsmet Yıldırım kardeşim ondan aldığı bayrağı inşallah, sizlerin de desteği ile Ümraniye'nin hak ettiği yere, İstanbul'un hak ettiği yere dikecektir. Bundan hiç şüphemiz yok. Çünkü İsmet Yıldırım, yaptıklarıyla İstanbul'a değer kazandırmış bir kimsedir. Aynen Binali Yıldırım gibi. İnşallah 31 Mart akşamı emaneti ehline vereceksiniz. Ve yüz akıyla inşallah İstanbul'u yirmi birinci yüzyıla taşıyacağız." diye konuştu.