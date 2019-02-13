Yıldırım: "Ümraniye'de büyük projelerimiz var”

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye'de büyük projelerinin olduğunu belirterek, “Yeni akslarla Ümraniye trafiğini rahatlatacağız” dedi. Bazı mahallelerde yaşanan imar problemlerine de değinen Yıldırım, “İmar problemlerinin çözümü için formülümüz hazır, vatandaşı rahatlatacağız" şeklinde vatandaşları rahatlatan açıklamalar yaptı.

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, ‘Halk Meclisi' programları çerçevesinde bugün de Site Mahallesi ve Armağanevler Mahallesi'nden vatandaşları dinledi. Vatandaşların bir kısmı trafikle ilgili isteklerini, bir kısmı park sorunlarını dile getirirken, küçüklerden de ilginç talepler geldi. Kırmızı park isteyen bir miniğin yanında, okulunun güzelleştirilmesi için destek isteyen bir ortaokul öğrencisine kadar büyük küçük herkesten gelen talepleri tek tek dinleyen Yıldırım, istekleri tek tek cevapladı ve Ümraniyeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Vatandaşların Ümraniye'nin trafik sorunuyla ilgili yönelttiği sorulara Yıldırım, “Yeni akslarla Ümraniye trafiğini rahatlatacağız” şeklinde cevap verdi. Yıldırım, "Her mahallemizde olduğu gibi ulaşım en önemli problemimiz. Aynı sorunlar diğer mahallelerde de dile getirildi. Tabii nüfus çoğalınca araba sayımız da artınca, yollar da yeterli olmayınca, otoparklarımız da yeterli olmayınca ulaşım böyle keşmekeş hale geliyor. Sabah, öğle, akşam bir de alışveriş merkezlerinin olduğu yerlerde bilhassa dört yol ağızlarında tıkanıyor. Ama en önemli ulaşım yerimiz bizim E-6 giriş ve çıkışlarımız. Biz geçen hafta Ulaştırma Bakanımızla bir araya geldik. Ümraniye'de yapılacak yeni ulaşım akslarının neler olduğunu, E-6'dan giriş çıkışın nasıl olacağını masaya yatırdık. Biz problemlerimizi söyledik. O da sağ olsun kendisi de uygun gördüler. İnşallah bir ay içerisinde Ankara'dan tasdiklerimiz gelir. Bir tanesi daha önce de gelebilir. Üç dört tane yeni ulaşım aksı ile Ümraniye'nin girişi çıkışını rahatlatacağız. Bir tanesi söyleyeyim ben. Çakmak Köprüsü'nden TEM'e direkt çıkış vereceğiz. Orayı biraz rahatlatacağız” dedi.

“Ümraniye engelli kardeşlerimizin yürüyebileceği kaldırımlara kavuşacak”

Engelli bir vatandaşın kaldırımlardaki park sorunu ve fiziksel koşullar ilgili yönelttiği bir soruya cevap veren Yıldırım, "Ümraniye engelli kardeşlerimizin yürüyebileceği kaldırımlara kavuşacak. Biliyorsunuz engelliler konusunda her konuda olduğu gibi bu iktidarımız çok ciddi hem belediyelerde, hem de sosyal hizmetlerde çok ciddi çalışmalarımız oldu. Yani evde bakımdan tutun da onların seyahat imkanlarını, onların sağlık hizmetlerinin ulaşılmasını, bizim belediyemiz bile Ümraniye'de dört tane engelliyi istediği zaman bir telefonla istediği yere ulaştıracak, engelli arabaları ile okulsa okula, hastaneyse hastaneye veya istediği bir yere bir telefonla ulaştırabiliyor. Kaldırımlarda araçların engellemesi var. Bir de kaldırım yönünden bizim eksiklerimiz olabilir. Onları hep beraber düzelteceğim geldiğimde. İnşallah Ümraniye engelli kardeşlerimizin yürüyebileceği kaldırımlara kavuşacak” ifadelerini kullandı.

“Yeni bir kaymakamlık binası yapacağız”

Ümraniye kaymakamlık binasının küçük olması ve yetersiz olmasıyla ilgili ise Başkan adayı Yıldırım, "Kaymakamlık hakikaten yakışmıyor. Yedi yüz bin nüfuslu bir yerde kaymakamlık bir yerde, tapu dairesi bir yerde ama kaymakamlığın birimleri farklı farklı yerlerde. Bunu kesinlikle bu dönem, alışveriş merkezinin arkasında Türksat'a bağlı bir yer var. Orada imar planlarında onlarla da anlaşıldı. Yirmi beş dönüme yakın bir yer ayrıldı. Oraya kaymakamlık binasını bu beş yıl içerisinde mutlaka yapacağız” açıklamasında bulundu.

“İmar problemlerinin çözümü için formülümüz hazır, vatandaşı rahatlatacağız”

Ümraniye'de son yapılan imar planlarıyla birlikte sıkıntı yaşayan vatandaşlara da Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım'dan rahatlatan açıklama geldi. Yıldırım, “Bu uygulamada vatandaşın yerinde yeşil alan var. Planda öyle gözüküyor. Veya okul yeri var. Veya donatı gözüküyor, yol görünüyor. Bunların halledilmesi lazım. Bunların

halledilmesi için de formülümüz var. O konuyu masaya yatıracağız. Sadece bu mahallede değil, bu konu bazı mahallelerimizin problemi. Ne devlet zarar görecek, ne vatandaş. Onun formülünü geliştirip, planlarda değişiklik yapıp milleti rahatlatacağız. Ondan hiç kuşkunuz olmasın o bizim işimiz” ifadelerini kullandı.

"Ümraniye'ye anıt eser olacak bir kongre merkezi yapacağız"

Ümraniye'nin önümüzdeki dönem İstanbul'un merkezi olacağını vurgulayan Yıldırım, "Ümraniye'ye büyük projelerimiz olduğu gibi küçük dokunuşlar da yapmamız lazım. Yani mahallelerimizde yeşil alan eksikliğimiz var, spor alanlarımız yok çocuklarımız için. Bazı kültür merkezlerimiz yeterli değil. Ümraniye'ye ciddi bir kaymakamlık binasının yanında büyük bir kimlik ve kişilikli, bir anıt eser olacak güzel bir kongre sarayı olabilecek, insanların istifade edeceği, içerisinde kongre turizminin olacağı, sanat etkinliklerinin yapılacağı çok güzel bir binaya ihtiyaç var. Bu binayı da inşallah bir yerde düşünüyoruz. Projemiz de var bu konuda. Önümüzdeki dönem Ümraniye daha yaşanılabilir, İstanbul'umuzun yeni merkezi olacak şekilde yeni projelerle karşınıza çıkacağız” diye konuştu.