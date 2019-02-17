Yıldırım: “Ümraniye'de yeni metro hatları ile önümüzdeki 5 yıl içerisinde ulaşım sorunu kalmayacak”

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye'nin İstanbul'un yeni merkezi olacağını belirterek, “Ümraniye'de yeni metro hatları ile önümüzdeki 5 yıl içerisinde ulaşım sorunu kalmayacak” dedi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, ‘Halk Meclisleri' toplantıları kapsamında Esenkent, Esenşehir, Topağacı ve Dumlupınar Mahallesinin sakinlerini dinledi. Mahallelerdeki sorunların genellikle bir birbirine yakın sorunlar olduğunu belirten Başkan adayı Yıldırım, “Genel sorunları da ayın 24'ünde hep beraber konuşacağız. Ulaşımdan, eğitimden, otoparklardan, millet kıraathanelerden, millet bahçelerinden yeni yerler keşfederek, kentsel dönüşümden yani binaların yeniden yenilenmesinden, 2B arazilerinin olduğu yerlerden ciddi işlerimiz var, büyük işlerimiz var. E-6 üzerindeki ulaşımın daha rahat hale gelip Ümraniye'ye giriş çıkışlarının olmasından.. Ümraniye diyorum ki İstanbul'un yeni merkezi olsun” dedi.

Ümraniye'den daha önce yapılan Üsküdar-Çekmeköy metro hattının geçtiğini ve yeni dikey hatlar için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Yıldırım, “Hiçbir ilçede bu kadar metro hattı olmuyor. Buradan Üsküdar'dan Çekmeköy'e kadar bir metro yapıldı. 500 milyon Euro'ya mal oldu. Çekmeköy'den Kurtköy, 600 milyon Euro. Dudullu'dan Bostancı'ya kadar yapılan metro 500 milyon Euro. Kazım Karabekir'den Göztepe'ye yapılan metro 500 milyon Euro. Hekimbaşı ve Topağacı'na kadar da iki durak daha yapacağız. Onun da sözünü aldık. Projeleri yapılıyor. Demek ki Ümraniye'nin her yerinden metro ile istediğimiz noktaya ulaşma imkanı olacak.

Onun için Ümraniye ulaşımda beş sene içinde bu söylediğim hatlar bittiği zaman ki bitecek, bir tanesi Dudullu, bir buçuk yıl içinde bitiyor. Diğeri de temeli atıldı. O da hızlı şekilde devam edecek. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ulaşım problemi kalmayacak” şeklinde konuştu.