Yıldırım'dan Ümraniye'de dönüşüm müjdesi

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye'de imar sorunu yaşayan bazı mahallelere müjdeli haber verdi. Yıldırım, tapu sorununun yüzde 95'inin halledildiğini hatırlatarak, “İmar planları çıktı. İnşallah Mart'tan sonra da buraları ada bazlı dönüşüme tabi tutacağız. Siz isterseniz bunları beraberce yapacağız” dedi.

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, gece Gümüşhane Yayladere Köyü Derneği'nde düzenlenen programa katıldı. Vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşan Yıldırım, geçmişte CHP döneminde İstanbul ve Ümraniye'de yaşanan belediyecilik sorunlarına değindi. Daha sonra Ümraniye'de Mehmet Bingöl ve Hasan Can'ın göreve geldiğini hatırlatan Yıldırım, “Yirmi beş senedir burada çamuruyla, çöpüyle, yollarıyla, dönüşümü ile uğraştılar. Hemen hemen Ümraniye'nin yüzde 65'i depremden dolayı sıkıntılı yerdi. Eski binaları ve yapılamayan arsaların birçoğu yapıldı. Kırk milyon metrekare on beş yılda inşaat izni verildi ve yenilendi binalar. Ve deprem yönünden de binaların yüzde 65'i çok iyi duruma getirildi” şeklinde konuştu.

Ümraniye'nin sadece bazı mahallelerinde dönüşümle ilgili sorunlar yaşandığını dile getiren Yıldırım, “Bir kaldı bu bölgede altı tane mahallemiz. Bunun da tapularının yüzde 95'i halledildi. Ben hem sizleri hem de belediyedeki arkadaşlarımızı dinliyorum. İmar planları çıktı. İnşallah Mart'tan sonra da buraları ada bazlı dönüşüme tabi tutacağız. Siz isterseniz bunları beraberce yapacağız. Bunların formülleri belli. Biz bunları KİPTAŞ'ta yapıyoruz, deneyimliyiz zaten. Bu bizim işimiz. En iyi işimiz imar zaten. İmarı en iyi şekilde yapacağız” diye konuştu.

Yıldırım, konuşmasının ardından vatandaşları dinleyerek onların sorularını yanıtladı ve yeni dönemde Ümraniye'de yapacakları projeleri anlattı.