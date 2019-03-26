Yıldırım'dan Ümraniyelilere buz pisti müjdesi

Yıldırım, “Silivrikapı'daki yer öyle tuttu ki, her yerden müşterisi var ama yetişemiyor. İnşallah burası olursa cazibe merkezi olacak. Tabi önce Ümraniyelilere hizmet edecek.” dedi.

Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, seçim çalışmalarını gündüz saatlerinde esnaf ziyaretleri ile sürdürürken, akşam saatlerinde de çeşitli programlarla sürdürdü. Yıldırım, gündüz saatlerinde eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ile esnafı ziyaret etti ve dertlerini dinledi. Başkan Adayı Yıldırım, akşam saatlerinde de Ümraniye Nikah Sarayı'nda düzenlenen ‘Ordulular İle Gönülden Gönüle' programına katılarak Ordulularla buluştu. Bu programdan ayrılan Yıldırım, daha sonra da Sivas Zara Gühertaş Köyü Derneği'ni ziyaret etti. Katıldığı programlarda projelerini anlatan Yıldırım, Ümraniyelilerden destek istedi.

Yaptığı konuşmada bir de müjde veren Başkan Adayı İsmet Yıldırım, “Çakmakspor Kulübümüz var. Oranın mülkiyet hakkı Yargıtay'dan çıktı, hazineye geçti. Biz şimdi orada güzel bir spor kompleksi yapacağız. Bir de oraya buz pisti projesi çizdik. Olur mu orada buz pisti, ne diyorsunuz. Yani bir tane Topkapı Silivrikapı'da var, bir tane de burada olursa Anadolu yakasında. Demek ki İstanbul'da iki tane olacak. Silivrikapı'daki yer öyle tuttu ki, her yerden müşterisi var ama yetişemiyor. İnşallah burası olursa cazibe merkezi olacak. Tabi önce Ümraniyelilere hizmet edecek.” şeklinde konuştu.