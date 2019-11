Yıldız Holding ‘En İyi İşveren Markası' seçildi

Yıldız Holding profesyonel sosyal paylaşım platformu LinkedIn tarafından düzenlenen ve yüzlerce şirketin değerlendirildiği LinkedIn Talent Awards 2019 Ödülleri'nde, “En İyi İşveren Markası” ödülünü kazandı.

Yıldız Holding, 500 ve üzeri çalışana sahip şirketlerin LinkedIn üzerindeki işveren markası performansının değerlendirildiği LinkedIn Talent Awards 2019 Ödülleri'nde, "Best Employer Brand- En İyi İşveren Markası” kategorisinde birinci oldu. Yüzlerce şirketin çalışan beyanlarını ve paylaşımlarını tek tek inceleyen LinkedIn, bu kategoride yüksek etkileşim yakalayan ve yenilikçi projeler sunan Yıldız Holding'i büyük ödüle layık gördü.

Büyük ödüle ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldız Holding İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahattin Aydın, “Kazanılan bu ödül, Yıldız Holding olarak bugüne kadar izlediğimiz doğru stratejinin bir kanıtı. Çalışma arkadaşlarımızı odağına koyduğumuz İnsan Kaynakları stratejilerimizi ve işveren markasına bakışımızı, yine onlardan ve paydaşlarımızdan gelen geri bildirimlerle güncelliyoruz” dedi.

Çalışanlar şirket içerisinde sosyalleşiyor

Holdingin her çalışan kademesinde ve global ölçekte her lokasyonda sahiplendiği “Mutlu Et Mutlu Ol” felsefesi kapsamında, çalışanların “Gönüllük Kulübü” ile Türkiye'de ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri üstlendiğinden söz eden Aydın, çalışanların dalış, fotoğraf, gezi, müzik ve yemek ve botanik kulüplerinin etkinlikleri sayesinde sosyal faaliyet olarak da bir araya gelme imkânı bulduğunu aktardı. Aydın sözlerine şöyle devam etti: “Çalışma arkadaşlarımızın spor faaliyetlerini de destekliyoruz. Yıldız Holding bünyesinde çalışanlarımızın katılımıyla basketbol ve koşu takımları kurduk. Tüm şirketlerimizde spor müsabakaları düzenliyoruz. ‘Mutlu Akşamüstleri' adı altında ikram etkinliklerimiz, ‘Uzmanına Sor' ismi altında çalışma arkadaşlarımız için pedagoji, çocuklara yönelik ilk yardım gibi sosyal yaşamlarıyla ilgili bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz. Yıldız Holding'i bir ‘İşveren Markası' olarak konumlandırmak için sosyal medya, şirket içi etkinlikler vesilesiyle potansiyel, mevcut ve eski çalışma arkadaşlarımızın yer alabileceği diyalog, paylaşma ortamını destekliyoruz. Bu amaçla alanlarında tanınmış ve ünlü isimleri çalışanlarımızla bir araya getirdiğimiz ‘Yıldızlı Sohbetler' ve etkinliğimiz bu düşüncenin bir ürünü olarak ortaya çıktı.”

Çalışanlar anlık ödüllendirme sistemi ile takdir ediliyor

Şirketin insan kaynakları politikalarının yenilikçi pek çok uygulamayla şekillendiğini anlatan Bahattin Aydın, “Anlık ödüllendirme sistemimiz tüm şirketlerimizde aktif kullanılıyor. Buna ek olarak Yıldız Holding'in dünyada faaliyet gösteren tüm şirketlerindeki en iyi iş uygulamalarını desteklediğimiz ‘Senenin Yıldızları' ödül platformumuzla başarı hikâyelerini ödüllendiriyoruz, çalışma arkadaşlarımızı takdir ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Genç yeteneklere Yıldız Holding'de çalışma fırsatı

Genç çalışanlara Yıldız Holding'de kariyer imkanı oluşturmak için yürütülen çalışmalardan söz eden Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: “Yıldız Holding bünyesinde her yıl yüzlerce stajyer alımı yapıyoruz bunu yanı sıra 9 yıldır kültleşen genç yetenek programımız Job@YıldızHolding işveren markası açısından, gençlerin Yıldız Holding dünyasını daha iyi algılamaları için fırsat sunuyor ve genç yetenekleri Yıldız Holding Ailesi'nde kazandırarak organizasyonumuzu zenginleştirmeye devam ediyoruz. Bu sene 1 Temmuz 31 Ağustos tarihleri arasında 65 genç, Yıldız Holding ve Grup Şirketlerinde proje bazlı stajını tamamladı. Ayrıca Ağustos'ta başlayan yeni mezun işe alım görüşmelerimiz sonucunda 20 ‘Genç Yetenek' bünyemize dahil oldu. Çalışma arkadaşlarımıza ‘Yıldız Akademi' çatısı altında özel interaktif sınıf içi ve yüzlerce seçenekleriyle online eğitim kapsamında gelişim yolculuğu olanağı sağlıyoruz. Ayrıca çalışanlarımızı yabancı dil konusunda da online ve sınıf içi eğitim seçenekleri sunarak fayda sağlamayı hedefliyoruz. Dünyanın en prestijli danışmanlık şirketlerinden Brandon Hall Group tarafından bu sene Mükemmellik Ödülü'ne layık görülmüş ‘En İyi Gelişim Avantajı Sağlayan Yetenek Yönetimi Stratejisi'ne sahibiz. Dijitalleşme sürecine en hızlı uyum sağlayan ve uygulayan şirketlerin başında geliyoruz. İK ve idari işler süreçlerini de dijital platforma taşıyarak, yenilikçi bir adım attık. Çalışma arkadaşlarımız, fikirlerini, taleplerini ve projelerini, dijital ortamda farklı kanallarda herkesle paylaşabiliyor. İşte bu uygulamalar, etkinlikler, şirket içi iklim bize ödüle taşıdı. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”