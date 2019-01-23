Yıldız Holding ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Pladis, Godiva, Ülker Bisküvi, Bizim Toptan, Şok Marketler, Besler Gıda, Kerevitaş, Gözde Girişim şirketlerinin sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini içeren raporda, dengeli beslenme için geliştirilecek ürün portföyünden, sözleşmeli tarıma; atık oranlarının azaltılmasından, sürdürülebilir büyümede dijitalleşmenin etkilerine kadar şirketlerin 2017 çalışmalarına ayrıntılarıyla yer verildi.

Yıldız Holding grup şirketlerinden Pladis, Godiva, Ülker Bisküvi, Bizim Toptan, Şok Marketler, Besler Gıda, Kerevitaş ve Gözde Girişim'in sürdürülebilirlik faaliyetlerini içeren, Yıldız Holding'in ilk sürdürülebilirlik raporu yayımlandı. İsrafsız şirket modeli anlayışıyla ve “dünya, toplum ve ürün” başlıklarıyla hazırlanan raporda, sekiz şirketin üretimden tedarik zincirine kadar tüm süreçlerde izlediği sürdürülebilirlik yöntemleri ve gelecek yıllardaki hedeflerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler'in 2015 yılında, toplumun karşı karşıya kaldığı zorluklara yanıt olarak ortak bir vizyon ortaya koymak için oluşturduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne (SKH) bağlı kalınarak hazırlanan Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu, Holding'in Mutlu Et Mutlu Ol söylemi doğrultusunda geleceğe katkı sağlayacak taahhütlerini bir araya getiriyor.

Sürdürülebilir büyümeden taviz vermeden başarılarımızı artıracağız

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Ali Ülker, “'Sürdürülebilirlik; Gelecek Nesillere Vaadimiz' ilkesiyle çıktığımız yolda dünyamızın mevcut koşullarını iyileştirme, çalışanlarımız ve paydaşlarımızla birlikte güçlenerek toplum için değer üretme, ürünlerimizle topluma ilham verme taahhüdünde bulunduk. Ülker bünyesinde 2015 yılında ‘Bu Dünya Bizim' diyerek başladığımız sürdürülebilirlik yolculuğumuzu, diğer grup şirketlerimizi de dahil ederek başarıyla devam ettiriyoruz. Amacımız, sürdürülebilir büyümeden taviz vermeden başarılarımızı artırmak ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirerek gelecek nesillere ilham vermek” dedi.

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş ise “Yıldız Holding bünyesinde bu yıl ilk kez hazırladığımız Sürdürülebilirlik Raporu'nda, 2017 yılındaki çalışmalarımızın sonuçlarına yer verdik. Ancak bu raporu, sahip olduğumuz birikimin bir değerlendirmesi ve taahhütlerimizin yer aldığı bir belge olarak görüyoruz. Geçtiğimiz yıl aralık ayında, Türk iş dünyasının önde gelen isimleriyle gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi'nde olduğu gibi sürdürülebilir ve katma değeri yüksek üretimi teşvik etme konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.