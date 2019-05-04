Yıldız Holding 'Kalem Güzelleri' hat sergisine ev sahipliği yapıyor

Üsküdar'da Ekrem Hakkı Ayverdi'nin eserleri Kalem Güzelleri hat sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergilenen eserler meraklıların yoğun ilgisini topladı.

Üsküdar'da Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Kalem Güzelleri isimli hat sergisi Yıldız Holding'in ev sahipliğinde düzenlendi. Hat sanatı meraklılarının ücretsiz bir şekilde gezip görebileceği sergide Ekrem Hakkı Ayverdi'nin hat koleksiyonu sergileniyor. Birbirinden değerli el yazmalarının bulunduğu sergi, hat sanatı meraklılarının beğenisini topladı.

Sergi ile ilgili konuşan Prof. Dr. Uğur Derman, “Sergi Ekrem Hakkı Ayverdi isimli bir merhum koleksiyonerin hayatta iken topladığı hat eserleri, Osmanlı Türk hat eserleri vakti ile memlekette çok tutulan beğenilen bir sanat dalıydı. Tabii harf inkılabından sonra bu kaybetti eski önemini. Şimdilerde yeniden ilgi başlayınca Ekrem Hakkı Beyin koleksiyonu ki kendisi vefat ettikten sonra Kubbealtı Vakfı'na bırakmıştı hepsini. Ekrem Beyin bu eserleri Yıldız Holding'in salonunda bu şekilde meraklılarının istifadesine sunuluyor. Osmanlı Türk Hat Sanatının başladığı 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar geçmişten büyük hat ustalarının verdikleri eserlerden örnekler görülüyor. Muhtelif yazı cinsleri ile yazılmış büyük, küçük Kur'an-ı Kerim, kitap, murakka, levha gibi duvarlara asılacak eserler de yer alıyor” şeklinde konuştu.