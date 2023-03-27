Yıldız Holding kapılarını genç yeteneklerin fikirlerine açıyor

‘JOB Genç Yetenek 2023' başvuruları başladı. Bu yıl 12'ncisi düzenlenecek program çerçevesinde, 3'üncü ve 4'üncü sınıf üniversite öğrencisi ve yeni mezun gençlere staj ve yeni iş imkanı sağlanacak.

Yıldız Holding'in genç yeteneklere deneyim kazanma fırsatı sunduğu; 3'üncü ve 4'üncü sınıf üniversite öğrencilerine staj; yeni mezunlara ise Holding bünyesinde kariyer imkanı sunduğu ‘JOB Genç Yetenek 2023' programı başvuruları başladı. “Yıldız Ol ve Parla” mottosuyla yürütülen program sayesinde genç yetenekler, detaylı öğrenme ve gelişim imkanlarına ulaşarak hayallerine giden yolda eşsiz avantajlar elde edecekler. Temmuz ayında başlayacak bu yenilikçi programda yer almak isteyen adaylar 9 Nisan'a kadar JOB Genç Yetenek Yıldız Holding sitesinden (mtstaj.co/public/job) başvuru yapabilecek.

“Genç yetenekleri öğrenme, deneyim ve gelişim yolculuğuna davet ediyoruz”

Yıldız Holding'in Job Genç Yetenek Programı'na her yıl ortalama 30 bin başvuru aldıklarını belirten Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın şunları söyledi:

“Yıldız Holding'de işin geleceğine odaklanırken aynı zamanda ‘insana yatırım' anlayışımızın da bir gereği olarak gençlerin kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmaları için onlara fırsat oluşturmayı önceliklendiriyoruz. JOB Genç Yetenek programı, gençlere hazırladığımız global kariyer fırsatının yanı sıra deneyim, gelişim ve inovasyon odağıyla kendini yenileyen dinamik bir program. Bu yıl JOB Genç Yetenek 2023 çerçevesindeki deetaylı öğrenme ve gelişim yolculuğuna katılmak isteyen tüm gençlerimizin başvurularını bekliyoruz.”