Yıldız Holding, salgın süresince 10 bin aileye gıda kolisi dağıtacak

Yeni tip Korona virüs dolayısı ile Yıldız Holding'in sahibi Ülker ailesi ile Deniz Feneri Derneği her ay 10 bin aileye düzenli olarak gıda kolisi ulaştırmaya başladı.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, iş dünyasındaki hayırseverlerin bu dönemde ihtiyaçların giderilmesi noktasında başarılı bir sınav verdiğini söyledi.

"Yıldız Holding her ay 10 bin aileye gıda kolisi ulaştırmaya başladı"

Cengiz, “İş dünyası yardımlarının bu süreç atlatılıncaya kadar süreklilik kazanması en büyük arzumuz. Türkiye'de çok sayıda iş insanının sorumluluk göstererek kampanyalar düzenlediğini görüyoruz. Bizler de bu tür yardımların vatandaşlarımızla buluşması adına yoğun bir çaba gösteriyoruz. Bu anlamda son dönemde Yıldız Holding ve Ülker ailesi ile geliştirdiğimiz iş birliği önemli bir model olarak ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl 2 bin yetim çocuğa düzenli harçlık uygulamasından sonra salgının ülkemizde görülmesinden sonra da 10 bin aileye düzenli olarak gıda kolisi ulaştırmaya başladık. Zor günlerde vatandaşlarımız için yapılan bu tür yardımların sürmesi için, tüm iş dünyası benzer inisiyatifler geliştirmeli. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'e bu süreçte gösterdiği hassasiyet ve gerçekleştirdikleri yardımlar için vatandaşlarımız adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.