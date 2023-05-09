Yıldız Holding, şirketlerini ve çalışanlarını sürdürülebilir geleceğe hazırlıyor

“Bu Dünya Bizim” anlayışı ve tüm paydaşlarına sürdürülebilir değer oluşturma odağı ile faaliyetlerini sürdüren Yıldız Holding, sürdürülebilirlik alanında sektörünün öncüsü küresel şirketler arasında yer alma vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında Yıldız Holding çalışanlarının bilgi birikimlerini artırmak için “Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Türkiye Ağı (SDSN Türkiye) iş birliğinde düzenlenen “Bu Dünya Bizim Sürdürülebilirlik Eğitim Programı” tamamlandı. Yıldız Holding bünyesindeki 17 farklı şirketten çalışanların katıldığı ve 12 hafta süren çevrimiçi eğitim programı, Yıldız Holding'in sürdürülebilirlik odak alanları ve stratejik hedeflerine göre özel olarak tasarlandı.

“Sürdürülebilirlik Gündemi”, “Doğanın Geleceği,” “Paydaşlar ile Güçlenmek” ve “Geleceğe İlham Vermek” başlıklı dört modülden oluşan eğitim programı kapsamında çalışanlara Karbon Yönetimi, Su Yönetimi, Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilir Tarım, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık gibi konu başlıkları altında eğitimler verildi.

Prof. Dr. Eser Borak, Prof. Dr. Arzu Tektaş, Doç. Dr. Aslı D. Helvacıoğlu, Doç. Dr. Sevgi Kesim, Dr. Duygu S. Öztürk, Prof. Dr. Mine Eder, Dr. Tamer Atabarut, Dr. Akgün İlhan, Prof. Dr. Gökhan Özertan, Aslıhan Arıkan, Özge Ayşe Kepenek Bozkıroğlu, Bahar Özay, Erman Fenerci ve Aslı Kurtuluş tarafından verilen 24 saatlik eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılar başarı belgesi almaya hak kazandılar.

"Çalışanlarımızın sürdürülebilirlik konusundaki yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz"

Yıldız Holding Kurumsal Strateji, İş Geliştirme ve M&A Başkanı Fezal Okur Eskil, “Yıldız Holding olarak, doğanın geleceği için çalışmaya devam ederken, toplumun gelişimine ve geleceğin inşasına daha fazla katkıda bulunma hedefimizle yeni bir yola giriyor, dönüşümün bir parçası olmayı taahhüt ediyoruz. Bu dönüşümde başarılı olmak için önce kendimizden başlamalı ve hep beraber hareket etmeliyiz. Bu doğrultuda, sürdürülebilirlik çalışmalarımızı tüm paydaşlarımızı kapsayacak şekilde yürütmeye çok önem veriyoruz. Yıldız Holding'de 'Bu Dünya Bizim' anlayışıyla sürdürülebilirlik yolculuğumuza devam ederken çalışanlarımızın da bu yöndeki yetkinliklerini daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik Eğitim Programı'na katılan çalışanlarımız Yıldız Holding'in temel sürdürülebilirlik yaklaşımına ve hedeflerine yönelik bilgi sahibi olurken, sürdürülebilirlik alanındaki en güncel gelişmeler ve farklı perspektiflerden yaklaşımlar konusunda geniş çerçevede bir eğitim alma imkanı buldular. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi'ne ve eğitime katılan tüm çalışanlarımıza sürdürülebilirlik yolculuğumuza ortak oldukları için çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Eğitim programımız üniversite ve iş dünyası iş birliğine güzel bir örnek teşkil ediyor"

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) Müdürü ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Türkiye YK Üyesi Dr. Tamer Atabarut, “Giderek daha fazla etkisini yaşadığımız iklim krizi, biyoçeşitlilik kaybı, kaynakların hızla tükenmesi, hayat pahalılığı gibi önemli küresel sorunlar, insanlığı yeni bir düzen arayışına itiyor. Bu bağlamda, kurumların çevreye ve insana duyarlı iyi kurumsal yönetişim uygulamalarını ilke edinmelerinin önemi de ortaya çıkıyor. Klasik iş modellerinin yerine, kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyen şirketler bu süreçte öne çıkıyor. Sektörünün öncülerinden olan Yıldız Holding'in “Bu Dünya Bizim” anlayışı ile başlattığı dönüşüm kapsamında, Yıldız Holding çalışanlarına yönelik özel olarak tasarlanan eğitimler ile kurumsal sürdürülebilirlik alanında vizyoner bir kimlik sağlamayı ve bu alandaki bilgi düzeylerine de katkı sağlamayı hedefledik. Yaşamboyu eğitime olan karşılıklı inancımızla üniversite ve iş dünyasının iş birliğine güzel bir örnek olan bu program için Yıldız Holding yönetimine teşekkür ediyor ve programa katılanları kutluyor, hepimiz için sürdürülebilir bir yaşam diliyorum” diye konuştu.