Yıldız Holding, Stevie Awards'ta iki ödül kazandı

Yıldız Holding, dünyanın en prestijli iş ödüllerinden olan Stevie Awards'ta “Örnek İşveren Kategorisi: En İyi Covid Aksiyonu” ve “İK Dijitalleşmesi: İnsan Kaynakları Başarı Ödülü” kategorilerinde iki ödül kazandı.

Yıldız Holding, her yıl insan kaynakları alanındaki uygulamalarıyla tüm dünyadan yüzlerce şirketin değerlendirmeye alındığı Stevie Awards'ta, “Örnek İşveren Kategorisi: En İyi Covid Aksiyonu” ve “İK Dijitalleşmesi: İnsan Kaynakları Başarı Ödülü” kategorilerinde iki ödül birden kazandı. Pandeminin ilk gününden itibaren yenilikçi uygulamalar geliştiren Yıldız Holding, eğitim ve işe alım platformlarını da bu dönemde hızla dijitale taşıyarak tüm süreçlerini hız kesmeden yürüttü.

“Yenilikçi projelerimiz devam edecek”

Yıldız Holding'in dijitalleşme alanında işveren markası algısına katkı sağlayan başarılı uygulamalarının alınan ödüllerle tescillendiğini ifade eden Yıldız Holding Genel Müdür Yardımcısı Bahattin Aydın şunları söyledi: “Dijitalleşmeyle birlikte gelen değişkenlik ve hız özellikle pandemi sürecinde büyük ivme kazandı. Bu dönemde yeni normale uygun uzaktan çalışma modellerini hızla devreye aldık. Çalışanlarımızın sadece fiziksel sağlığını korumayı değil, mutluluklarını ve motivasyonlarını artırmayı da hedefleyerek birçok yeni uygulama ve dijital ilki hayata geçirdik. ‘Seninle Daha Parlak' mottosuyla yürüttüğümüz ‘Job@YıldızHolding' genç yetenek programımızı bu sene ‘Virtual JOB Experience' adıyla ilk kez online platforma taşıdık. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.”