Yıldız Holding üst üste ikinci kez “En Gözde Şirketler” arasında yer aldı

Dünyanın farklı noktalarında toplam 71 bin çalışanıyla büyük bir kültürel zenginlik ve fırsat eşitliği örneği sergileyen Yıldız Holding, Realta Danışmanlık ve 3İK Marka İletişimi Ajansı tarafından gerçekleştirilen En Gözde Şirketler araştırmasında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “Holdingler” kategorisinde ikinci sırayı aldı. Her yıl üniversite öğrencileri ve genç profesyoneller tarafından ortalama 250 şirketin farklı kategorilerde değerlendirildiği araştırmaya bu yıl 76 binin üzerinde öğrenci ve 25 bine yakın genç profesyonel katıldı.

“Gelişim, fırsat eşitliği, liyakat odaklı bir iş kültürü içinde çalışıyoruz”

Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, gençler tarafından üst üste ikinci kez En Gözde Şirketler arasında yer almanın, Holding'in “İnsana Yatırım” vizyonu açısından çok anlamlı bir sonuç olduğunu vurguladı. Aydın, “Gelişim, fırsat eşitliği, liyakat odaklı bir iş kültürü içinde çalışarak yeni yetenekler kazanmaya ve mevcut çalışanlarımızın yetkinliklerini çağın gereklilikleri doğrultusunda güçlendirmeye çok önem veriyoruz. Gençlerin yeteneklerine uygun işlerde çalışmalarını sağlamak, kariyerleri açısından en mutlu olacakları, en başarılı olacakları yere doğru ilerlemelerine destek olmak bizim için öncelikli bir konu. Staj imkânlarından JOB@YıldızHolding, DATA Job ve JOB IT gibi genç yetenek programlarına, toplumsal katkıdan yeni çalışma modellerine ve yurt dışında çalışma olanaklarına kadar pek çok noktada kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Bu çalışmalarımızın üniversite öğrencileri ve genç profesyoneller tarafından da takdir edildiğini görmek ve üst üste ikinci kez En Gözde Şirketler arasında yer almak Holdingimiz için bir iftihar vesilesidir.”