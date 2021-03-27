Yıldız Holding'den Cem Yılmaz'lı, bol kahkahalı Senenin Yıldızları Ödül Töreni

Yıldız Holding'in 13'üncüsünü düzenlediği Senenin Yıldızları Ödül Töreni'nde en başarılı projeler ödüllendirilirken, Holding'in “Global Değerler Lansmanı” da yapıldı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'in global değerleri tanıttığı etkinlik, ünlü sanatçı Cem Yılmaz'ın katılımıyla daha da renklendi. 201 projenin yarıştığı Senenin Yıldızları Ödül Töreni bu yıl ilk kez dijital ortamda düzenlendi.

Yıldız Holding çalışanlarının 2020 yılında hayata geçirdiği, kuruma farklı alanlarda katma değer sağlayan, inovatif projelerinin yarıştığı “Senenin Yıldızları Ödül Töreni” 13'üncü kez gerçekleştirildi. Törene Yıldız Holding üst yönetimi ve tüm dünyadan Yıldız Holding çalışanları büyük ilgi gösterdi. Sınırlı sayıda konukla ve pandemi önlemlerine titizlikle uyularak 26 Mart Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen töreni, Yıldız Holding çalışanları da canlı yayın bağlantısıyla takip etti.

Dokuz kategori, 32 finalist, 1,5 milyar TL katma değer

Yıldız Holding ve şirketlerindeki çalışanların her yıl büyük bir heyecanla beklediği Senenin Yıldızları'na, dokuz ayrı kategoride yarışmak üzere tüm dünyadaki Yıldız Holding lokasyonlarından 201 farklı proje başvurdu. Holding'e toplam 1,5 milyar TL katma değer kazandıran bu projeler 57 kişilik uzman jüri tarafından finalist olarak belirlendi. Daha sonra Yıldız Holding çalışanlarının oylaması ve ana jürinin elemesinden geçen finalistlerden dokuzu ödüle hak kazandı.

Ali Ülker: “Holdingimizin dünyada parlayan bir yıldız olmasını hedefliyoruz”

Ödül töreninde konuşma yapan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Senenin Yıldızları'nın 13 yıllık bir gelenek, Holding'in ödüllendirme ve takdir kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirtti. Ali Ülker sözlerine şöyle devam etti: “2020 yılında başladığımız dönüşüm sürecini devam ettiriyoruz. Yıldız Holding'in kurumsal yapısını daha da güçlendiriyor, Holdingimizin sadece Türkiye'de değil, dünyada parlayan bir yıldız olmasını hedefliyoruz. Bu süreçte en büyük destekçilerimiz elbette çalışanlarımız. Bu nedenle, bu yıl Senenin Yıldızları Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü'nü ‘İnsana Yatırım' projeleri arasından seçtik” dedi.

Ali Ülker etkinlikte kısa süre önce tamamlanan Yıldız Holding Kurum Kültürü ve Değerler Araştırması'nın lansmanını da yaptı. Etkinlikte açıklanan Yıldız Holding Değerleri şöyle; “Müşterilerimize ve tüketicilerimize hizmet etmek için varız”, “Toplumun takdirini kazanmış, yüksek performanslı, lider bir kuruluşuz”, “Kapsayıcılık ve kültürel farklılıklar bizim için zenginliktir”, “Etik ve şeffaflık temel ilkelerimizdir”.

Senenin Yıldızları'nın özel konuğu Cem Yılmaz oldu

Türkiye'deki ve dünyanın farklı noktalarındaki binlerce Yıldız Holding çalışanının izlediği Senenin Yıldızları Ödül Töreni'nde ünlü sanatçı Cem Yılmaz da sahne aldı. Yılmaz'ın Yıldız Holding değerlerini konu alan keyifli sohbeti salonda ve ekran başında büyük ilgiyle izlendi.

Senenin Yıldızları 2020 Kazananları şöyle oldu;

GOYA: GODIVA Çin - “Ay Festivali 2020”

0 HATA: pladis Türkiye- “Fındığın Geleceğini Yeniden Tasarlamak”

Amaç Birliği: pladis Türkiye- “Jacob's Mini Çedar Çubukları”

Lider: Kerevitaş - “SuperFresh Pizza'da Liderlik”

Büyümeye Katkı: E-Star Global - “Yıldız Holding'in e-Ticarette Dijital Dönüşümü”

İnovasyon: Polinas - “COVID-19'a Karşı Gümüş Silver (Ag+) İyon Koruyucu Film”

Maliyet Avantajı: pladis Türkiye - “Tedarik COVID-19'dan Güçlüdür”

Dijital Liderlik: Bizim Toptan - “Yapay Zeka (AI) İçgörü Projesi”

Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü - “İnsana Yatırım”: pladis Birleşik Krallık ve İrlanda - “Harlesden Kadın Çalışanlar Ağı”