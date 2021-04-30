Yıldız Holding'den Ramazan ayına özel sergi

Yıldız Holding, Çamlıca'daki sergi salonunda bugüne dek Ramazan aylarında gerçekleştirdiği “Hat Sanatının Şaheserleri Hilye-i Şerifeler”, “1400. Yılında Kur'an”, “Aşk-Tezhip Sergisi”, “Esma'ül-Hüsna ve Esma'ün Nebi”, “Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Kalem Güzelleri” ve “Hz. Peygamber'in (Sallallahü aleyhi ve sellem) Veda Haccı Hutbeleri” sergilerinde olduğu gibi, “Kadın Sanatçılar - Esmâlar ve Hilyeler” sergisinde de pek çok değerli sanatçının eserini bir araya getiriyor. Covid-19 salgını önlemleri kapsamında randevu alınarak gezilebilen sergi, dijital katalog aracılığıyla da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Eserlere çok emek verilmiş"

Sergiyi gezen Osman Birkan "Serginin açılışını haber aldık ve tabi ki çok sevindik. Oldukça kabarık sayıda eser var, çok emek verildiği belli. Esma'ül Hüsna, Hilye-i Şerif ve Esma-i Muhammet'i (Sallallahü aleyhi ve sellem) ihtiva eden bir sergi. Tabii bu Ramazan gününde çok tesirli oldu benim için. Yarısını gezdim. Çok güzel eserler var. Çok sanatkarhane tasarımlar yapılmış. Yani özgün tasarımlar da olduğunu gördüm dolayısıyla Yıldız Holding'i ve bu sergiyi hazırlayan arkadaşları tebrik etmek isterim" diye konuştu.

"Kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum"

Sergiye katılan Kadın sanatçı Şakire Kaya" Öncelikle böyle bir sergide yer aldığımı çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Otuz kadın sanatçı arasında yer almak çok güzel. Böyle bir organizasyonda bizlere de yer verdikleri için yıldız Holding'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.